Chieti Calcio, il sindaco Giovanni Legnini incontra Di Labio e Nuccilli: “Serve la massima responsabilità e chiarezza. La città non accetterà più promesse non mantenute”.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 17 luglio 2026 – In tarda mattinata il sindaco di Chieti, Giovanni Legnini, con l’assessora Rita Di Falco, hanno incontrato l’attuale presidente del Chieti FC 1922, Gianni Di Labio e Alessandro Nuccilli, al termine della conferenza stampa nella quale quest’ultimo oggi ha ufficializzato la propria intenzione di acquisire la società e assumerne la presidenza – si legge sul sito web ufficiale. L’unico obiettivo dell’incontro era verificare lo stato della proposta di trasferimento della società, che resta una vicenda esclusivamente privatistica – spiega il sindaco Giovanni Legnini – . Mi è stato confermato che, ad oggi, non è stato sottoscritto alcun accordo, né preliminare, né definitivo e che non esiste alcun altro atto scritto circa gli scenari annunciati – aggiunge la nota pubblicata. A fronte di tali e tante incertezze era mio dovere acquisire un quadro reale della situazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ho rappresentato con assoluta fermezza ai soggetti coinvolti che la città e la tifoseria hanno già pagato il prezzo di una gestione caratterizzata da annunci, promesse e impegni non mantenuti, in un contesto che la cronaca degli ultimi anni ha documentato come tutt’altro che chiaro – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo non può e non deve più accadere – Gli impegni dovranno essere seri, verificabili e credibili e ciò è stato comunicato con chiarezza all’aspirante nuovo socio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Comune sarà vicino e sosterrà il rilancio del Chieti Calcio, che rappresenta un patrimonio della storia e dell’identità sportiva della nostra comunità soltanto a fronte di impegni chiari e verificabili – Se, invece, ciò dovesse rivelarsi incerto o non verificabile, il Comune sarà implacabile nel pretendere chiarezza e nel tutelare l’interesse della città. Auspico che si arrivi rapidamente a una soluzione capace di far ripartire il Chieti – precisa il comunicato. Per contribuire a creare un clima più disteso, ho chiesto al presidente Gianni Di Labio di confermarmi la disponibilità, peraltro già da lui anticipatami, a favorire un ricambio dell’intera governance – si apprende dalla nota stampa. Ho apprezzato il buonsenso da lui dimostrato in questa fase nel farsi carico di una situazione della quale non è interamente responsabile e manifestando la volontà di favorire una soluzione utile al futuro del Chieti e a ricucire il rapporto con la tifoseria – si legge sul sito web ufficiale. Verificheremo con il massimo rigore se quanto prospettato troverà concreta attuazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Su queste basi, il Comune manterrà un atteggiamento vigile, rigoroso e coerente, com’è accaduto fino a oggi, perché la nostra squadra e la città meritano un percorso serio, trasparente”. Ove anche tale tentativo promosso dall’attuale dirigenza della Chieti Calcio a fronte della situazione debitoria e delle note difficoltà gestionali, non dovesse avere buon esito, il sindaco provvederà a sollecitare gli imprenditori sensibili della città a farsi carico della difficile situazione della squadra di calcio per rilanciarla su basi di chiarezza e solidità.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it