Chieti Calcio, incontro in Comune. Sindaco e assessora Di Falco: “Necessario fare il punto sull’utilizzo degli impianti e gli adempimenti. L’Amministrazione farà la propria parte per sostenere i colori neroverdi”.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti 10 luglio 2026 – Nella mattinata di oggi il sindaco Giovanni Legnini, con gli assessori a Sport e Bilancio Rita Di Falco e Manuel Pantalone, ha incontrato il presidente della società del Chieti FC Gianni Di Labio – Alla base dell’incontro, a cui hanno preso parte anche dirigente e funzionari dell’area tecnica comunale, la situazione della società Chieti Calcio e le prospettive della società in vista del prossimo campionato – riporta testualmente l’articolo online. Tema dell’incontro la situazione manutentiva dello stadio e la necessità di garantire manutenzione dello stadio e certezze per la squadra di calcio della città. Il presidente Di Labio ha anche illustrato lo stato della trattativa in corso per la cessione della società, riferendo che il confronto con i potenziali acquirenti procede e che l’obiettivo della società è quello di arrivare alla definizione dell’operazione entro metà della settimana – si apprende dal portale web ufficiale. L’Amministrazione comunale ha ribadito la propria disponibilità a sostenere, per quanto di competenza dell’Ente, il percorso volto a garantire un futuro certo e chiaro al Chieti Calcio, dichiarando la disponibilità ad assumere le iniziative utili alla tutela dei colori neroverdi e della storia calcistica della città. L’Ente comunale nel dichiarare la disponibilità a fare la propria parte , ha richiesto al contempo garanzie idonee da parte della Società neroverde affinché, per l’uso delle strutture pubbliche, ottemperi agli impegni assunti anche a tutela della funzione e pubblica dello stadio – aggiunge testualmente l’articolo online. “Attendiamo le risposte necessarie da parte della Chieti Calcio perché la città e la tifoseria richiedono certezze e impegni concreti per il prossimo campionato e per il futuro calcistico di Chieti – così il sindaco – . Ci incontreremo nuovamente giovedì della settimana prossima per verificare la conclusione delle trattiative di cessione in corso e gli impegni per manutenere lo stadio ed affrontare la stagione con un progetto chiaro e verificabile”. “L’incontro di oggi è stato utile per fare il punto su una vicenda che sta particolarmente a cuore alla città e ai tifosi – dichiara l’assessora allo Sport Rita Di Falco –. Abbiamo ricevuto aggiornamenti incoraggianti sul percorso avviato per la cessione della società e sulla volontà di chiudere la trattativa in tempi brevi – precisa la nota online. Come Amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte, nell’ambito delle competenze dell’Ente, per favorire ogni soluzione che possa assicurare stabilità e prospettive al Chieti Calcio – aggiunge testualmente l’articolo online. Le sorti della squadra della nostra città, così come quelle di tutte le realtà sportive cittadine, rappresentano un argomento di grande interesse, sia per la storicità della compagine, e sia perché lo sport è un patrimonio sociale, educativo e identitario che merita attenzione e sostegno”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Chieti e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 18, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it