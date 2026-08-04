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Chieti Calcio: l’Amministrazione Comunale incontra l’imprenditoria locale per salvare il futuro sportivo della città

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Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 4 agosto 2026 – Diversi imprenditori di realtà economiche del territorio hanno risposto all’appello dell’Amministrazione comunale per costruire insieme una stagione diversa per la squadra neroverde – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’incontro, promosso dal Sindaco Giovanni Legnini, hanno partecipato il vicesindaco Paolo De Cesare, l’assessora allo Sport Rita Di Falco, i consiglieri comunali Alessio Di Iorio e Giampiero Riccardo, insieme a una rappresentanza significativa delle forze economiche locali e a una delegazione dei tifosi – precisa la nota online. Durante il confronto, è emerso con chiarezza che, nonostante l’iscrizione al campionato di Eccellenza avvenuta lo scorso 13 luglio, la società versa in una condizione di stallo operativo causata da una situazione debitoria complessa, stimata tra 1,5 milioni di euro e oltre – si apprende dalla nota stampa. “Le trattative condotte finora dalla società non hanno prodotto gli esiti sperati, evidenziando l’assenza di un soggetto disposto ad assumersi la proprietà e a guidare la necessaria procedura concorsuale, unica via percorribile per risanare i conti e garantire il futuro del club – così il sindaco – . Con l’iniziativa di stasera promuoviamo l’unica attività che è possibile portare avanti: stimolare gli imprenditori a sponsorizzare un nuovo progetto sportivo con contributi importanti che abbiamo chiesto e che metteremo a disposizione di chi vorrà rilevare la squadra neroverde – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La dignità e la storia della nostra squadra di calcio non possono essere sacrificate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non chiediamo a nessuno di assumersi rischi insostenibili, ma di sostenere un progetto serio, concreto e nitido – recita il testo pubblicato online. Nelle prossime 48 ore raccoglieremo le disponibilità degli imprenditori che vorranno affiancarci in questo sforzo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 19, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it

 

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