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Politica

Chieti, Carretta rieletto consigliere: soddisfazione della Lega e della Lega Giovani per la conferma del giovane amministratore

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La Lega esprime soddisfazione per la rielezione di Claudio Carretta a consigliere della Provincia di Chieti, come vicesindaco di Casacanditella e vice coordinatore regionale della Lega Giovani. L’onorevole Alberto Bagnai, Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali, sottolinea che la Lega contribuisce alla compagine di centrodestra in consiglio provinciale con un amministratore giovane e preparato. Questa riconferma rappresenta un significativo riconoscimento per la qualità del lavoro svolto nella precedente consiliatura e attesta il radicamento del partito nel territorio provinciale.

I coordinatori regionali Vincenzo D’Incecco e Sabrina Bocchino, insieme al segretario provinciale Maurizio Bucci, evidenziano che la rielezione di Carretta conferma la crescita della classe dirigente e il valore del lavoro dei giovani amministratori sul territorio. Questo risultato dimostra anche l’impegno quotidiano e il servizio alle comunità locali promossi dalla Lega, oltre all’investimento nei giovani.

Anche Giada Di Muzio, coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo, si dice soddisfatta per la rielezione di Carretta a consigliere provinciale, definendola una vittoria per tutta la Lega Giovani Abruzzo. Questo risultato premia l’ottimo lavoro svolto in questi anni.

In conclusione, la Lega esprime gratitudine agli amministratori che hanno sostenuto Carretta con il loro voto e augura a lui e a tutti gli eletti un proficuo mandato. La rinnovata fiducia nei confronti di Carretta rappresenta un chiaro segnale di approvazione per il modo di fare politica basato sull’impegno e sul servizio alla comunità.

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