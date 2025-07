Chieti celebra i 160 anni della Polizia Locale con una speciale visita guidata nei luoghi simbolo della città.

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 21 luglio 2025 – Un anniversario importante e sentito per la città di Chieti: doppio appuntamento mercoledì 23 luglio 2025, in occasione del 160° anniversario della Polizia Locale si svolgerà l’iniziativa “Chieti tra storia civica e rigenerazione urbana”, una giornata dedicata alla ricorrenza del corpo che prenderà vita alle ore 10.30 con la messa nella cattedrale di San Giustino aperta a tutti gli altri comandi del territorio e dalle 18.00 con la visita guidata speciale alla scoperta dei luoghi simbolo dell’amministrazione civica, della memoria urbana e dei principali interventi di rigenerazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un evento che è insieme celebrazione e riflessione sul ruolo della Polizia Locale come presidio di legalità, sicurezza e servizio al cittadino – dichiarano il Sindaco Diego Ferrara e la Comandante Donatella Di Giovanni –. Abbiamo voluto che questo anniversario avesse anche un forte valore culturale e civico, attraversando fisicamente la storia della nostra città e quella del Corpo, tra le sedi storiche e le piazze in cui ogni giorno i nostri agenti operano con impegno e dedizione”. L’itinerario è a cura della guida Mariapaola Lupo e vedrà l’intervento dell’Arch. Luca Mancini – Il percorso prenderà il via dal Convitto Nazionale “G.B. Vico” e proseguirà attraverso: · la Chiesa di San Domenico, · il Palazzo della Provincia, · il Palazzo Durini (cortile interno), · il Palazzo Massangioli e l’Ex Cinema Eden, · la Piazza San Giustino, · l’Ex pescheria comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una vera e propria camminata nella memoria, tra luoghi che raccontano l’identità civica e il cambiamento della città. Prenotazione obbligatoria – posti limitati – aggiunge la nota pubblicata. Info e adesioni: 3201117914 Consigliato abbigliamento comodo e scarpe adatte alla passeggiata urbana –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 03, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it