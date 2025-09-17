Chieti celebra la prima edizione del “Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo” al Teatro Marrucino

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 17 settembre 2025 – Sabato 20 settembre alle ore 10.30, il Teatro Marrucino ospiterà la prima edizione del “Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo”, un evento patrocinato dal Comune di Chieti, dalla Regione Abruzzo, dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti e dall’AIMN (Associazione Italiana di Medicina Nucleare). La cerimonia radunerà illustri testimoni del settore anche con l’intento di fare il punto sui primi sei mesi di attività della nuova apparecchiatura PET-TAC installata al Policlinico SS. Annunziata – “Come sindaco e come presidente del Consiglio dei Sindaci sono stato sempre accanto alle fragilità dei pazienti, e oggi possiamo dire che dopo tanta attesa e tanti sacrifici dei pazienti si è compiuto un passo di civiltà – dice il sindaco Diego Ferrara – . Abbiamo patrocinato questo premio perché celebra una tecnologia, ma un’idea di sanità vicina, umana e solidale, che mette al centro le persone e il loro diritto a cure di qualità, una sanità come dovrebbe essere – Lo facciamo al Teatro Marrucino, luogo simbolo della nostra città, cornice adatta a un riconoscimento che unisce scienza, memoria e comunità”. “Dal marzo 2025, grazie alla nuova PET, sono già state effettuate oltre 600 indagini, garantendo diagnosi rapide e sicure a pazienti oncologici e neurologici della nostra provincia – si legge sul sito web ufficiale. Parliamo di uno strumento che consente di individuare tumori e patologie neurodegenerative in fase precoce, con un esame non invasivo, sicuro e adatto a tutte le età – spiega Gianluigi Martino, direttore Medicina Nucleare Asl Chieti – . Il Premio delle medicine nucleari d’Abruzzo vuole essere anche un momento di valorizzazione della nostra disciplina, che oggi è centrale non solo nella diagnostica ma anche nelle terapie innovative – si apprende dalla nota stampa. La presenza della presidente AIMN e di illustri ospiti accademici ci aiuta a guardare avanti, coinvolgendo anche gli studenti di medicina, affinché questa specializzazione diventi una scelta consapevole per le nuove generazioni di medici”. Programma – si apprende dal portale web ufficiale. Ore 10.30 Saluto Autorità politiche e istituzionali Saluto Direttore Generale ASL 02 – Ing. Mauro Palmieri Interverranno: – Dr.ssa Maria Luisa de Rimini Presidente AIMN e Direttore UOC Med. Nucleare – AORN Ospedale dei Colli-Monaldi Napoli – Prof. Ettore Cianchetti Professore Ordinario Ud’A, ex Direttore UOC Chirurgia Senologica Ortona e Presidente ISA – Prof. Pierluigi Lelli Chiesa Professore Ordinario Ud’A, ex Direttore UOC Chirurgia Pediatrica Pescara – Prof. Luigi Mansi Prof. Ordinario Diagnostica per Immagini Seconda Università di Napoli – Prof. Nicola Tinari Professore Associato Ud’A, Direttore UOC Clinica Oncologica Chieti – Dr. Cosimo Napoletano Presidente Ordine dei Medici di Teramo Presidenti Associazioni: ISA, GAIA, AZIONE PARKINSON, LORY A COLORI, POPOLO DI CHIETI

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it