Chieti: Chieti Classica, tre giorni di musica e inclusione sociale con il Maestro Giuliano Mazzoccante

Chieti Classica continua a splendere nel segno della grande musica e dell’inclusione sociale per la sua nona edizione. Il grande connubio tra l’eccellenza della musica classica e la valorizzazione del patrimonio archeologico si rinnova nel capoluogo teatino. La prestigiosa manifestazione giunge quest’anno alla nona edizione, sotto la guida del Direttore Artistico Giuliano Mazzoccante, trasformando la città in un palcoscenico internazionale di alto profilo culturale.

La rassegna si distingue non solo per il virtuosismo dei suoi interpreti, ma anche per una profonda vocazione sociale, confermando il festival come un punto di riferimento inclusivo e aperto a tutta la cittadinanza. Domani, per il sociale, ci saranno The Fuzzy Dice, celebre formazione nota per la travolgente energia e la capacità di reinterpretare le sonorità d’epoca con uno stilo unico e coinvolgente.

L’appuntamento del 15 luglio alle ore 20:00 assume una veste straordinariamente significativa con la serata “Chieti Classica per il sociale”, ospitata presso la sede dell’ANFFAS di Chieti. L’evento vedrà i Fuzzy Dice protagonisti assoluti, portando l’arte direttamente nei luoghi dell’inclusione e del sostegno alle fragilità.

Il 17 luglio alle 21:00, presso l’Auditorium Cianfarani, si terrà il concerto “Il Violino Romantico”, che promette di trasportare il pubblico nelle atmosfere intense del diciannovesimo secolo. I solisti d’eccezione esploreranno le pagine più celebri e toccanti scritte per questo strumento, esaltandone la vocalità e la forza espressiva in un dialogo continuo e vibrante con il pianoforte.

Il 18 luglio alle 21:00, sempre presso l’Auditorium Cianfarani, si terrà l’evento “Tra Virtuosismi e Passione”, celebrando l’aspetto più fiammeggiante e tecnico della letteratura musicale. La manifestazione, realizzata dall’Associazione ArtEnsemble in collaborazione con il Comune di Chieti e il Ministero della Cultura, si fregia dell’alto patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti.

Partner ufficiali dell’iniziativa sono la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Abruzzo – MiC, il Teatro Marrucino, i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti, la Fondazione Banco di Napoli, il Museo Universitario ed il Convitto Nazionale G.B. Vico. Tutti uniti nell’intento di rendere accessibile la grande musica, sostenere l’inclusione sociale e valorizzare le più importanti bellezze storiche della città teatina. Gli eventi sono gratuiti.