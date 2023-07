Chieti Città europea dello sport 2025.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 1° luglio 2023 – Finita la due giorni di visita della Commissione per il Premio Città Europea dello sport, da ieri a Chieti in sopralluogo negli impianti sportivi comunali – Oggi la conferenza con i membri dell’organismo che, finito il giro delle altre città candidate, in tutto 8, deciderà sul titolo di Città Europea dello Sport 2024. In conferenza con il sindaco Diego Ferrara, l’assessore allo Sport Manuel Pantalone, il vicesindaco Paolo De Cesare, il presidente di Aces Europa Italia Vincenzo Lupatelli, Domenico Scognamiglio per Sport e Salute, il direttore di EuroRoma 2024 Paolo Carito, per ANCI giovani Maura Micomonaco e in collegamento il vicepresidente di ANCI Roberto Pella – si apprende dal portale web ufficiale. “Confidiamo molto in questo riconoscimento – così il sindaco Diego Ferrara – perché servirà ad alimentare la crescita di Chieti attraverso lo sport. Coltiviamo le migliori speranze di riuscire ad ottenere il titolo, in virtù del lavoro fatto durante i due anni e mezzo di amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Speriamo che i commissari tengano conto anche degli sforzi che la nostra città ha fatto e fa ogni giorno per dare allo sport spazio e tempo e ci auguriamo di rivederli presto, in altra veste, quella di Città europea dello sport”. “Abbiamo mostrato ai commissari tutto il lavoro da noi compiuto per dare evidenza alla vocazione sportiva della città e alla grande attenzione che la nostra Amministrazione ha verso lo sport, sia in termini di pratica sportiva, sia per la progettazione e ristrutturazione degli impianti – così il l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – La candidatura fa eco a tante cose positive, sinergie, soprattutto con gli organismi sportivi che sono per noi compagni di viaggio, come Sport e Salute, istituzione con cui collaboriamo per il sostegno e per la fiducia nei confronti di questo cammino di riqualificazione funzionale e gestionale fatto finora sugli impianti che accolgono tutte le Asd del territorio, ma anche le tante associazioni sportive del territorio che animano la vita salutare della città. Sugli impianti abbiamo puntato: dal Pala Santa Filomena con gli oltre 500.000 euro di investimenti e gli eventi nazionali e internazionali arrivati con il centro federale della FIGH; lo Stadio, per il manto erboso che ci vede fra le realtà più virtuose d’Italia e i 90.000 euro di interventi che useremo per impermeabilizzare parte della tribuna e altri aspetti tecnici – Con i fondi PNRR, poi e il milione di euro per la cittadella di via Amiterno, all’abbandono per anni – precisa il comunicato. Tante altre azioni: al Planet beach con 50.000 euro abbiamo sostituito la sabbia e potrà presto ci sarà uno stage della nazionale di beach handball; a San Martino i lavori sono già affidati per la riqualificazione anche di quella struttura – viene evidenziato sul sito web. Anche sugli eventi stiamo facendo tanto e molto faremo ancora, soprattutto se otterremo il titolo, fra i tanti ospitati, i Campionati Europei Pallamano Femminile under 19, luglio 2021, nel centro tecnico federale del Pala Santa Filomena, il Fight Clubbing – dicembre 2022 al PalaTricalle di Chieti, in collaborazione con Venator FC13, il più grande evento di arti marziali; ma non solo, i Campionati nazionali Fidal Cross Master al Teaterno Sporting Club di Chieti; le tante maratone e le altre discipline praticate in città. Insomma, siamo convinti e fiduciosi di potercela giocare”. “Sport come veicolo di turismo e cultura – aggiunge il vicesindaco e assessore a Cultura e Turismo Paolo De Cesare – Una candidatura di questo genere è un’occasione autorevolissima per affacciarsi al panorama europeo, per lo sport ma con ricadute per il turismo e il patrimonio culturale della città. Lo sport come vettore di questo patrimonio darà piena visibilità alla nostra città, Chieti merita un’esperienza simile” “Sono contento di come la commissione mi ha descritto la visita nella città, sia per il coinvolgimento che avete saputo creare con il mondo sportivo e associazionistico, con le fasce più deboli e la terza età, ma soprattutto perché i commissari mi hanno raccontato una città attiva che crede nel valore dello sport e investe su questo – così Roberto Pella, vice presidente di ANCI, l’associazione dei Comuni è parte della commissione – Una città che ha saputocoinvolgere tutta la popolazione e si sta impegnando molto per valorizzare l’attività, perché lo sport è valore sociale ma anche prevenzione, salute e benessere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Significativo anche il quadro programmatico dell’impiantistica sportiva che abbraccia lo sviluppo di nuovi sport e nuove società. Il fatto che siano coinvolte anche le associazioni è un risultato importante, perché senza questo braccio operativo sarebbe ben difficile portare avanti queste linee – si apprende dalla nota stampa. Porto saluto del sindaco De Caro, l’Anci è molto attiva su questo tema, specie per l’impiantistica a tasso zero con il Credito sportivo e Sport nei parchi, due progetti che vedono partecipe anche Chieti e a cui si aggiungerà Sport in bici per promuovere un modello sostenibile e l’attività sportiva nei giovani e le persone della terza età. La collaborazione con Aces salute sta dando ottimi risultati, perché la volontà che vede impegnati sindaci e assessori nel promuovere la città affinché diventi Città europea dello sport, va proprio in tale indirizzo – recita il testo pubblicato online. Un grosso in bocca al lupo a Chieti e grazie alla Commissione per aver dato il massimo – aggiunge testualmente l’articolo online. Spero di avere il piacere di vedere sindaco e assessore a Bruxelles per la consegna della bandiera di Città europea dello sport, perché i Comuni sono la parte più vicina ai cittadini che ci chiedono di investire nello sport perché è salute e benessere per il futuro”. “Aces Italia dall’inizio ha instaurato una serie di protocolli a partire da Anci per promuovere l’attività dei Comuni, una delle unioni più attive in Europa – così Vincenzo Lupatelli, presidente ACES Europe Italia – da quelli se ne sono prodotti una serie di altri da Coni, a Sport e Salute – Non è solo un titolo, ma un’attività da portare avanti – Quando si entra nella rete delle Città europee si può usare la forza di esserne parte per sfruttarne la capacità e andare ovunque nel mondo a creare meccanismi sportivi e culturali di crescita – viene evidenziato sul sito web. Tra i protocolli che abbiamo siglato c’è stato quello del credito sportivo che dà un compimento al nostro lavoro, perché è importante fare attività sportiva in ambienti piacevoli – aggiunge la nota pubblicata. Il concetto dei 5.000 passi quotidiani da promuovere come stile di vita, se si fanno in un ambiente piacevole è più facile che divenga realtà. Chiudiamo questa visita nel migliore dei modi – aggiunge la nota pubblicata. Faremo sopralluoghi fra le città candidate fino a fine settembre e poi a ottobre, dopo la proclamazione della Capitale europea dello sport, si procederà al titolo di Città”. “L’obiettivo di favorire e valorizzare la pratica sportiva a tutte le utenze è l’obiettivo principale di Sport e salute, specie i più vulnerabili che raggiungiamo con progetti diversi – così Domenico Scognamiglio di Sport e Salute – dopo l’esperienza con l’Aquila, avere anche Chieti Città europea dello sport sarebbe un risultato molto alto – recita il testo pubblicato online. Devo riconoscere che gli impianti visti sono di livello eccellente, sia il Tricalle, il Pala Santa Filomena, lo stadio del nuoto, sul piano dell’impiantistica abbiamo visto molto, l’Amministrazione si sta muovendo bene e ci auguriamo di riuscire a far entrare Chieti città in questa rete, ne saremo fieri e incrociamo le dita”. “È l’opportunità per disegnare una città che possa svilupparsi nel migliore dei modi con un’accezione di città moderna coniugarla al futuro – Paolo Carito, direttore EuroRoma 2024 – Penso che Chieti abbia già fatto un passo avanti perché abbiamo visto concretizzato qui questo tipo di prerogativa – si apprende dal portale web ufficiale. Questo passo va reso ancora più moderno e gli va data una prospettiva a più vasto raggio che possa restare nella vita della città come modello – riporta testualmente l’articolo online. Il fatto di essere diventata attrazione per la Federazione italiana di Pallamano e Pallanuoto ha già radici dello sviluppo di potenzialità che aprono mille altri aspetti, come solo lo sport può fare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Poi c’è il clima e la posizione che la rendono meta ottimale e una logistica invidiabile: tutto questo sono già un pezzo di percorso avviato e possono rappresentare il viatico per tante soddisfazioni future”. “Chieti ha da sempre avuto una grandissima vocazione per lo sport, in ogni sport c’è un atleta che eccelle e questo è un vanto grandioso per la città – conclude Maura Micomonaco, ex consigliera comunale in rappresentanza di Anci Giovani – per questo credo che il premio sia una giusta ricompensa per le associazioni che con grandi sacrifici, dignità e risultati, operano a Chieti e sarà uno sprone ad andare avanti e acquisire maggiori risultati per le loro eccellenze, nonché per l’Amministrazione, perché essere all’avanguardia per il ruolo sportivo e per il benessere di cui lo sport è portatore è un fatto davvero importante – si apprende dalla nota stampa. Un pensiero va anche ai cittadini che praticano sport da sempre e che rispondono agli eventi che si organizzano – Chieti ha tutti i presupposti per acquisire questo titolo”.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it