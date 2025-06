Chieti Classica, parata di stelle internazionali per l’ottava edizione.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 27 giugno 2025 – Al via l’ottava edizione di Chieti classica dall’1 al 15 luglio, sotto la direzione artistica del Maestro Giuliano Mazzoccante, organizzata dal Comune di Chieti e ArtEnsemble, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Chieti, dell’Università d’Annunzio, della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, presenti il Museo archeologico nazionale La Civitella, il Museo universitario, il Convitto nazionale G. B. Vico, l’Auditorium Cianfarani; occasionalmente per questa edizioni, si aggiungono due appuntamenti di Chieti classica “fuori città” a Villa Raspa di Spoltore (Pe) e Bucchianico (Ch). Stamane la presentazione del programma con il sindaco Diego Ferrara, il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare, dal motore dell’evento il Maestro Giuliano Mazzoccante, dagli altri soggetti promotori – “Chieti Classica è una manifestazione che dà lustro a Chieti e la conferma, con la guida del Maestro Mazzoccante, come capitale della musica classica e anche della formazione musicale – così il sindaco Diego Ferrara – . Il Festival fa della città un crocevia di musica, cultura e bellezza a cui la comunità risponde, come dimostra la longevità dell’evento, giunto all’ottava edizione e ogni volta portatore di nomi e novità continue che rendono gli spettacoli importanti e indimenticabili – precisa la nota online. La cultura e gli eventi sono una boccata di ossigeno e una importante voce per la città, specie in questo periodo di conflitti internazionali – precisa il comunicato. Grazie a Chieti Classica Chieti ospita maestri e allievi, proveniente da ogni parte del mondo, che si riuniscono a Chieti per suonare, avere la possibilità di farlo con insegnanti eccezionali attraverso la musica che è vettore di pace e di inclusione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La musica vince anche la guerra, molti brani nati durante i conflitti sono rimasti celebri e hanno segnato epoche, perché è un veicolo di principi, diritti, ideali che servono alle comunità per vivere bene e che sono un viatico per i giovani”. “L’estate di Chieti entra nel vivo con Chieti Classica, la stagione è iniziata con una settimana mozartiana curata sempre dal Maestro Mazzoccante e continuerà con la rassegna giunta all’ottava edizione e che è protagonista del calendario che stiamo per presentare, ricco di eventi, grandi eventi e iniziative che abbracciano tutti gli ambiti della cultura, letteratura, cinema, musica classica, pop e tanto altro – così il vicesindaco e assessore a Cultura ed Eventi Paolo De Cesare – . Una rassegna di carattere internazionale che coinvolge artisti, musicisti, compositori che arrivano da tutto il mondo, Cina, Giappone, Venezuela, Portogallo, Brasile, America, tutti per suonare ed esibirsi davanti al pubblico teatino e abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La rassegna ha anche partner importanti come la Provincia di Chieti, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio d’Abruzzo, il Teatro Marrucino, i Musei archeologici nazionali La Civitella e Villa Frigerj, il Museo Universitario, il Convitto Nazionale G. B. Vico – recita il testo pubblicato online. Un importante incontro con la musica classica che non sarà l’unico per la città, dopo Chieti Classica arriva Chieti sotto le stelle e martedì 2 luglio in piazza G.B. Vico avremo con l’esibizione di Fabrizio Bosso una grande e bella anteprima che sarà l’inizio dell’estate teatina”. “Questa ottava edizione nasce con la volontà di mantenere per Chieti l’identità di una città che accoglie artisti di elevata qualità e che forma studenti da tutto il mondo anche quest’anno sono di elevatissima qualità – così il Maestro Giuliano Mazzoccante – . Si va avanti con un partnerariato importantissimo che quest’anno oltre a confermare la Fondazione Banco di Napoli come main partner, accoglie anche Toto Holding, accanto a partner storici come De Cecco, Itas Assicurazioni e Villa Serena – viene evidenziato sul sito web. Facciamo musica e formazione internazionale: arrivano Maestri e allievi da tutto, quest’anno non ci saranno artisti israeliani o palestinesi com’è accaduto l’anno scorso, per l’escalation del conflitto, ma avremo allievi in arrivo da Israele e personalità di grande – Un evento, di grande spessore, che lascia particolarmente spazio per questa edizione a violino e violoncello e prevede non solo concerti ma anche masterclass con 9 docenti internazionali e circa 100 studenti provenienti da più parti del mondo: Polonia, Austria, Cina, Germania, Israele, Olanda, Kazakistan, Brasile, Australia, Armenia, Svizzera, Corea del Sud, Inghilterra, Finlandia, Spagna – si legge sul sito web ufficiale. Insomma, portiamo il mondo a Chieti con questa rassegna – si legge sul sito web ufficiale. In questa edizione che non è solo “classica”, non mancheranno anche laboratori per bambini che potranno avvicinarsi alla conoscenza degli strumenti musicali con le loro famiglie, musica jazz e la tribute band de I Beatles con i Terzacorsia, ed in più un segmento del prossimo festival “Accordi musicali” (che ci sarà dal 28 luglio al 12 agosto) sarà presente all’interno di Chieti classica con concorso internazionale di violoncello – riporta testualmente l’articolo online. L’invito è quello di vivere queste due settimane con la presenza e l’accoglienza, abbandonandosi alla musica e all’eccezionalità di questi maestri e giovani artisti”. Il programma completo è scaricabile su: https://chieticlassica – viene evidenziato sul sito web. com/assets/Esec-programma-A5-2025.pdf, si può partecipare anche come uditori alle masterclass consultando il seguente link https://chieticlassica – com/summer-masterclasses/schedule – recita la nota online sul portale web ufficiale. html

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it