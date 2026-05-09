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Politica

Chieti: Colantonio e Bucci propongono l’ampliamento del Tribunale nel centro storico e un concorso di idee per il San Camillo.

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Il Tribunale di Chieti dovrà restare nel centro storico e diventare una cittadella giudiziaria, secondo quanto proposto da Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, e l’avvocato Anna Lisa Bucci, candidata alle prossime elezioni nella lista della Lega.

Bucci sottolinea l’importanza di mantenere il Tribunale nel centro storico e di ampliarlo per accogliere nuovi uffici, citando l’esempio di altre città italiane come Urbino, Parma e Perugia. La proposta prevede l’annessione della palazzina di via Arniense e dell’ex ospedale civile adiacente, per consentire l’accorpamento degli uffici attualmente sparsi per la città.

La candidata evidenzia anche il valore storico del Palazzo di Giustizia di Chieti, ricordando che è stata la sede del processo Matteotti. Bucci sottolinea che il Tribunale non è solo un insieme di uffici, ma ha un forte valore simbolico e deve restare vicino ai cittadini.

Il candidato sindaco Colantonio propone di realizzare un parcheggio in via Ciampoli in funzione del Tribunale e della possibile creazione della cittadella della giustizia, utilizzando anche l’ex ospedale civile di proprietà della Provincia di Chieti. Quest’ultimo potrebbe ospitare la Procura e i giudici di pace, con un accorpamento generale delle funzioni giudiziarie della città.

Per quanto riguarda l’ex ospedale San Camillo, Colantonio e Bucci propongono di avviare un concorso di idee per individuare la migliore destinazione possibile per quegli immobili, magari coinvolgendo l’Università d’Annunzio. L’ex ospedale potrebbe ospitare servizi penitenziari o addirittura il carcere femminile, ma si punta a trovare una soluzione che valorizzi il patrimonio storico e monumentale dell’edificio, considerato il migliore reparto di cardiochirurgia d’Abruzzo.

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