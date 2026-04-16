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Politica

Chieti, Colantonio: esclusione Comitati Cittadini dal tavolo in Prefettura inaccettabile: “Servono trasparenza e partecipazione”

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Il candidato sindaco Mario Colantonio ha sollevato una questione di metodo e di merito in merito alla riunione della Cabina di Coordinamento sul dissesto idrogeologico, che si terrà presso la Prefettura di Chieti in presenza del Dipartimento Casa Italia. Colantonio ha espresso la sua forte delusione per l’esclusione dei comitati dei cittadini dal tavolo decisionale.

“Non si può decidere del futuro di Chieti e della sicurezza dei suoi abitanti senza ascoltare chi quel territorio lo vive e ne subisce quotidianamente i disagi”, ha dichiarato Colantonio. Secondo quanto previsto dall’art. 4 della legge 40/25, la Cabina di Coordinamento ha la possibilità di estendere la partecipazione a soggetti privati e sociali che possano offrire un contributo utile. Tuttavia, sembra che le realtà associative che da anni si battono per la messa in sicurezza del suolo siano state ignorate.

“L’assenza dei cittadini rischia di trasformare un tavolo operativo in un esercizio burocratico distante dalla realtà”, ha sottolineato Colantonio. Il candidato sindaco ha ribadito l’importanza di permettere ai comitati di portare il proprio contributo costruttivo, evidenziando che la lotta al dissesto idrogeologico si vince solo con la massima condivisione tra istituzioni e comunità.

Colantonio ha chiesto al sindaco uscente Ferrara e al presidente del Consiglio comunale Febo di farsi portatori effettivi della richiesta di coinvolgere i comitati cittadini nel processo decisionale. Il candidato sindaco rappresenta Lega, Azione Politica e Udc e sostiene che la partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per affrontare al meglio le problematiche legate al dissesto idrogeologico e alla sicurezza del territorio.

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