Chieti come casa, parte la campagna di sensibilizzazione al decoro e iniziative su ambiente e verde. L’Amministrazione e Formula: “Un invito civico per la comunità, perché sia parte dell’azione”

Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Chieti, 17 luglio 2025 – Si chiama “Chieti come casa” la campagna di sensibilizzazione al decoro e al rispetto degli spazi pubblici che unisce l’Amministrazione comunale a Formula Ambiente, società di gestione della raccolta dei rifiuti delle azioni di igiene pubblica sul territorio cittadino – A illustrare i dettagli dell’iniziativa stamane sono stati il sindaco Diego Ferrara, l’assessora all’Ambiente e alla transizione ecologica Chiara Zappalorto, il responsabile di Formula Ambiente Nicola Della Corina, il dirigente e il funzionario del settore comunale di competenza Andrea Lannutti e Luca Franceschini – “Parte una campagna che ci coinvolge tutti, come cittadini e anche come “proprietari” dei luoghi pubblici della città: strade, piazze, monumenti – così il sindaco Diego Ferrara – . La campagna non è solo uno spot, è un’azione che si incardina al lavoro quotidiano su strade e piazze che gli operatori ecologici di Formula Ambiente fanno – Per questo oggi parte un invito civico da parte nostra a tutti i nostri concittadini e concittadine: ognuno deve fare la propria parte, come accade per la differenziata, rispettando le regole che ci consentono di essere uno dei capoluoghi più ligi sulla raccolta differenziata e fra le città sostenibili – precisa la nota online. Sono certo che la città risponderà come ha sempre fatto, perché ha cura del bene comune che va tutelato anche con le sanzioni, quando la comprensione da sola non passa”. “La campagna di comunicazione fatta con Formula Ambiente nasce per porre l’accento sull’importanza e la qualità del decoro e siccome abbiamo messo in campo tantissime misure, abbiamo tradotto con questi manifesti in “Chieti come casa – viviamola e prendiamocene cura”, l’invito o la chiamata per tutti coloro che vivono, lavorano, passano o vengono a conoscere Chieti – così l’assessora all’Ambiente e Transizione Ecologica Chiara Zappalorto – . Negli abbi abbiamo messo in campo tanti strumenti sul decoro urbano sia per il mondo dei rifiuti, le deiezioni canine, i piccioni, perché crediamo che la cultura del rispetto della città venga prima del sistema punitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Siamo innamorati della città, crediamo lo siano anche i nostri concittadini e l’invito ci è venuto naturale e riguarda tutti, nessuno escluso – riporta testualmente l’articolo online. Le affissioni già in giro sono una prima parte, ci sono altri luoghi protagonisti della campagna che abbiamo voluto fare con tutti i quartieri della città, perché il lavoro su decoro e igiene urbana viene fatto dai nostri operatori ovunque – si apprende dalla nota stampa. Vere e proprie Forze di pulizia, che ringraziamo perché lavorano in silenzio, spesso di notte, specie a latere di eventi e iniziative che si svolgono e, grazie a loro, non lasciano traccia il giorno dopo – Un ringraziamento va anche ai nostri concittadini, specie i giovanissimi, perché in questi anni hanno avuto una diligenza grande sulla differenziata che ha fatto notevolmente bene a Chieti e agli spazi comuni – precisa il comunicato. Grazie ai progetti fatti con Formula, poi, abbiamo lavorato con le scuole, lì abbiamo trovato docenti operativi e bimbi informati – aggiunge la nota pubblicata. Infine voglio ringraziare la struttura comunale, il dirigente Andrea Lannutti, il funzionario Luca Franceschini che animano un lavoro importante che ci vede dentro la rete dei Comuni sostenibili anche grazie all’impegno quotidiano – recita il testo pubblicato online. A breve, inoltre, partirà un’azione senza precedenti sul verde e bonifica del territorio che interesserà aree della città che non hanno mai avuto manutenzioni, grazie all’utilizzo dei ristori della Regione che il settore è stato bravo a recuperare – si apprende dalla nota stampa. Siamo in attesa che Areacom, Centrale unica di committenza, predisponga il bando per il via libera all’utilizzo dei fondi, per intervenire con le operazioni di bonifica che siamo lieti di poter finalmente portare avanti, rispondendo alle giuste e tante istanze della città”. “Chieti come casa è nata dall’idea di coinvolgere tutti i cittadini a prendersi cura del territorio comunale come fosse casa propria – dice Nicola della Corina a capo di Formula Ambiente – , perché è vero che l’impegno sulla città trova la raccolta differenziata al centro, ma l’altro aspetto importante è l’igiene del territorio, con l’invito a rispettare le regole per i conferimenti, non abbandonare rifiuti in giro, usare i cestini per strada – si apprende dal portale web ufficiale. È vero che la casa è importante, ma anche rendere vivibile il fuori casa è un impegno di tutti noi sia che siamo addetti ai lavori, sia che siamo residenti, turisti, lavoratori sul territorio – La battaglia per la tutela del bene comune deve riguardare tutti, questo è un nuovo buon inizio” “Una parte dei fondi è stata già usata per la bonifica dei luoghi di lavori della Polizia Municipale, per la rimozione dell’amianto – avverte Luca Franceschini – , perché così l’Amministrazione potrà restituire decoro anche ai locali della Polizia Locale, chiudendo una questione di sicurezza annosa e prioritaria, consentendo al comando di tornare alla sua storica sede”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it