Chieti, commemorazione appuntato Menichini: 22 anni fa l’eroe travolto dal treno durante servizio investigativo

Una cerimonia di commemorazione si è svolta in occasione del 22° anniversario della morte dell’Appuntato Scelto Giangabriele Menichini, decorato con la Medaglia d’Oro al Valor Civile. La cerimonia ha visto la partecipazione dei familiari dell’Appuntato e di una rappresentanza dei vertici dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo.

Giangabriele Menichini, nato a Chieti nel 1964, perse la vita a soli 39 anni a Pescara il 3 marzo 2024, mentre svolgeva un servizio investigativo per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Durante l’inseguimento di tre malviventi a bordo di un’auto, Menichini, giunto nei pressi di un passaggio a livello chiuso, venne tragicamente travolto da un treno interregionale Pescara-Roma.

Nonostante la sua prematura scomparsa, Menichini è stato ricordato per il suo “altissimo senso del dovere, spinto fino all’estremo”. In sua memoria è stata intitolata anche la Caserma dei Carabinieri di Francavilla al Mare (CH).

In occasione del 22° anniversario della sua morte, una funzione religiosa in suffragio dell’Appuntato Menichini sarà officiata presso la chiesa di Santa Maria de Cryptis di Chieti nel pomeriggio del 3 marzo 2026.

L’operazione investigativa si concluse con l’arresto dei tre malfattori e il sequestro di sostanze stupefacenti. La figura di Menichini è stata ricordata come esempio di coraggio e sacrificio al servizio della comunità, e la sua memoria continua a vivere nel cuore di coloro che lo conobbero e lo stimarono.