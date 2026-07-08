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Eventi e Cultura

Chieti: concerto d’eccezione al Marrucino con Chaushian e Ishkhanov per Chieti Classica

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La nona edizione di Chieti Classica – International Music Festival, guidata dalla direzione artistica del maestro Giuliano Mazzoccante, propone un appuntamento di rilievo storico e interpretativo presso il Teatro Marrucino di Chieti. Venerdì 10 luglio, alle ore 21:00, i due virtuosi Alexander Chaushian e Dmitry Ishkhanov si esibiranno in duo presso il teatro abruzzese.

Alexander Chaushian, docente al Real College di Londra, e Dmitry Ishkhanov, pluripremiato pianista, uniranno le loro forze per offrire al pubblico una serata di grande musica cameristica. Il programma della serata metterà in evidenza il dialogo serrato e l’equilibrio timbrico tra i due strumenti, regalando un’esperienza unica agli spettatori.

Il direttore artistico Giuliano Mazzoccante ha commentato l’importanza di questo concerto, affermando: “La condivisione del palcoscenico tra nomi di chiara fama della sensibilità di Alexander Chaushian e un talento puro come Dmitry Ishkhanov incarna perfettamente lo spirito profondo di Chieti Classica. Questo concerto offre una lettura cameristica basata sul rigore esecutivo e sull’equilibrio stilistico, mettendo in evidenza una sinergia artistica che arricchisce concretamente il percorso culturale tracciato dal nostro festival per la città e per il pubblico”.

Il festival è organizzato grazie al sostegno del Comune di Chieti e della Music and Art International Academy con Art Ensemble, con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti. Partner ufficiali dell’evento includono il Teatro Marrucino, l’Università degli Studi G. d’Annunzio di Chieti, i Musei Archeologici Nazionali di Chieti, la Direzione Regionale dei Musei Nazionali Abruzzo – MiC, il Convitto Nazionale G.B. Vico, e la Fondazione Banco di Napoli.

I biglietti per il concerto sono disponibili presso il botteghino del Teatro Marrucino e online tramite la piattaforma Ciaotickets. Sarà dunque una serata imperdibile per gli amanti della musica classica, con la promessa di un’esperienza indimenticabile grazie alla straordinaria sinergia artistica di Alexander Chaushian e Dmitry Ishkhanov.

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