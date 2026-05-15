Chieti: Confcommercio organizza confronto tra candidati sindaco sulla futura proiezione verso il 2030

Elezioni Chieti: Confcommercio incontra i candidati sindaco

Si terrà lunedì 18 maggio alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’Hotel Iacone a Chieti Scalo, l’incontro-confronto tra i sei candidati alla carica di sindaco della città di Chieti, promosso da Confcommercio Chieti. L’iniziativa, moderata dal giornalista Luigi Milozzi, sarà aperta alla cittadinanza e si propone come un momento di dialogo e approfondimento sui principali temi legati al commercio cittadino e allo sviluppo del territorio.

“La città di Chieti deve essere pronta a proiettarsi verso il 2030 per quanto riguarda commercio, turismo e sviluppo urbano”, ha dichiarato la presidente di Confcommer-cio Chieti, Marisa Tiberio. “L’obiettivo dell’incontro è promuovere un confronto aperto sui temi che riguardano il futuro economico e sociale della città, a pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio”.

Nel corso del dibattito saranno affrontate questioni centrali per il futuro del capoluogo teatino: commercio, servizi, turismo, sicurezza urbana, mobilità, parcheggi, trasporti, decoro urbano e valorizzazione del centro storico. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle strategie per contrastare la desertificazione commerciale, migliorare l’accessibilità alle aree urbane e favorire una maggiore attrattività della città attraverso eventi, semplificazione amministrativa e progettualità di lungo periodo.

“Il confronto sarà un’occasione importante per ascoltare le idee e le proposte dei candidati sui temi più sentiti da cittadini e imprese”, ha aggiunto Tiberio. “Confcommercio conferma il proprio ruolo di interlocutore indipendente e rappresentativo del tessuto economico locale, nella convinzione che collaborazione istituzionale e dialogo siano fondamentali per costruire una città sempre più attrattiva, dinamica e competitiva”.