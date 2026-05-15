- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Maggio 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaChieti: Confcommercio organizza confronto tra candidati sindaco sulla futura proiezione verso il...
Eventi e Cultura

Chieti: Confcommercio organizza confronto tra candidati sindaco sulla futura proiezione verso il 2030

- Spazio Pubblicitario 02 -

Elezioni Chieti: Confcommercio incontra i candidati sindaco

Si terrà lunedì 18 maggio alle ore 15.30, presso la sala conferenze dell’Hotel Iacone a Chieti Scalo, l’incontro-confronto tra i sei candidati alla carica di sindaco della città di Chieti, promosso da Confcommercio Chieti. L’iniziativa, moderata dal giornalista Luigi Milozzi, sarà aperta alla cittadinanza e si propone come un momento di dialogo e approfondimento sui principali temi legati al commercio cittadino e allo sviluppo del territorio.

“La città di Chieti deve essere pronta a proiettarsi verso il 2030 per quanto riguarda commercio, turismo e sviluppo urbano”, ha dichiarato la presidente di Confcommer-cio Chieti, Marisa Tiberio. “L’obiettivo dell’incontro è promuovere un confronto aperto sui temi che riguardano il futuro economico e sociale della città, a pochi giorni dal voto del 24 e 25 maggio”.

Nel corso del dibattito saranno affrontate questioni centrali per il futuro del capoluogo teatino: commercio, servizi, turismo, sicurezza urbana, mobilità, parcheggi, trasporti, decoro urbano e valorizzazione del centro storico. Particolare attenzione sarà dedicata anche alle strategie per contrastare la desertificazione commerciale, migliorare l’accessibilità alle aree urbane e favorire una maggiore attrattività della città attraverso eventi, semplificazione amministrativa e progettualità di lungo periodo.

“Il confronto sarà un’occasione importante per ascoltare le idee e le proposte dei candidati sui temi più sentiti da cittadini e imprese”, ha aggiunto Tiberio. “Confcommercio conferma il proprio ruolo di interlocutore indipendente e rappresentativo del tessuto economico locale, nella convinzione che collaborazione istituzionale e dialogo siano fondamentali per costruire una città sempre più attrattiva, dinamica e competitiva”.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it