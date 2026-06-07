Chieti: Confcommercio presente all’Assemblea Generale nazionale il 10 giugno a Roma con Sangalli e Meloni

Confcommercio Chieti parteciperà all’Assemblea Generale di Confcommercio-Imprese per l’Italia, in programma martedì 10 giugno a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e approfondimento sulle prospettive del sistema imprenditoriale italiano e sulle sfide che attendono i settori del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni.

Il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Maria Sangalli, aprirà i lavori con una relazione sul quadro economico e le priorità dell’organizzazione per il futuro. Successivamente interverrà la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Confcommercio Chieti sarà rappresentata da imprenditori provenienti da tutto il territorio provinciale, confermando così l’impegno dell’associazione nel promuovere un dialogo costante con gli organismi nazionali della Confederazione e nel favorire una maggiore conoscenza del sistema Confcommercio da parte degli associati e dei dirigenti locali.

Il Presidente di Confcommercio Chieti, Marisa Tiberio, sottolinea l’importanza della partecipazione all’Assemblea Generale nazionale come opportunità di crescita e confronto per gli imprenditori del territorio.

L’iniziativa logistica della trasferta è stata affidata a Giacomucci Bus, con fermate previste a Vasto/Casalbordino, Lanciano e Chieti Scalo per consentire la partecipazione di imprenditori provenienti da diverse aree della provincia.

Confcommercio Chieti porta avanti un ampio programma di attività per favorire la partecipazione degli associati alla vita confederale e per rafforzare il ruolo delle imprese del territorio nel sistema nazionale di rappresentanza.