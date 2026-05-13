Chieti, conferenza-spettacolo su simboli della tragedia greca con mostra di Cesare Borsa

Il prossimo sabato 23 maggio, presso il Museo Barbella di Chieti, si terrà l’ultimo incontro di Omnia Artis, un progetto culturale ideato da ArteMind con la direzione scientifica di Angela Rossi. L’evento, che avrà inizio alle ore 10.00, sarà dedicato ai simboli visivi della tragedia greca e alle rappresentazioni artistiche ad essa ispirate.

Durante la conferenza-spettacolo condotta da Angela Rossi, si parlerà dei simboli della colpa, del destino, della follia e del sacrificio presenti nelle opere teatrali di autori come Edipo, Antigone, Medea e Alcesti. Oltre alla conferenza, verrà presentato il libro “Quel tempo in più che ci è dato, riflessioni per un’anzianità attiva” di Maria Pia Vittorini Mannetti, edizioni Sigraf 2026, con prefazione di Massimo Pasqualone.

La parte artistica dell’evento sarà curata dal critico d’arte Massimo Pasqualone e sarà arricchita dall’inaugurazione della mostra di Cesare Borsa, che si terrà dal 23 al 29 maggio 2026. La conferenza-spettacolo vedrà la partecipazione degli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Marrucino di Chieti, con la regia di Giuliana Antenucci.

Cesare Borsa, celebre pittore della Marsica, sarà il protagonista della mostra, che esporrà i suoi lavori più celebri come i “Misteri del Rosario”. Le tele dell’artista si contraddistinguono per la mancanza di tratti distintivi nei volti dei personaggi, una scelta che mira a rappresentare il dolore universale e a dare spazio all’archetipo. Le opere di Borsa hanno ottenuto un notevole successo internazionale e sono state esposte in diverse città italiane e estere.

L’evento, inserito nel calendario del Maggio Teatino, avrà ingresso libero e sarà moderato da Orietta Spera. Si prospetta una giornata ricca di cultura e arte, con l’opportunità di conoscere da vicino il talento e la sensibilità di Cesare Borsa e di apprezzare le riflessioni di Maria Pia Vittorini Mannetti su un’anzianità attiva e consapevole.