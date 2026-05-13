Chieti: Conferenza stampa di Colantonio con l’onorevole Cesa in vista delle elezioni comunali

Il candidato sindaco di Lega, Azione Politica e Udc, Mario Colantonio, terrà una conferenza stampa venerdì 15 maggio alle ore 15 a Chieti, in vista delle imminenti elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’evento si svolgerà presso “Meat & Friends” in viale Abruzzo 311 e vedrà la partecipazione dell’onorevole Lorenzo Cesa, presidente nazionale dell’Udc.

Alla conferenza stampa interverranno anche Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale dell’Udc, e Marco Di Paolo, capolista dell’Udc. Si prevede che durante l’incontro verranno affrontati diversi temi di interesse per la città di Chieti e verranno presentati i programmi e le proposte del candidato Colantonio e del suo team.

L’evento rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Chieti per conoscere da vicino le idee e gli obiettivi della coalizione che sostiene il candidato sindaco Colantonio. Sarà inoltre l’occasione per ascoltare le dichiarazioni di Lorenzo Cesa, che porterà il sostegno dell’Udc al candidato e presenterà le motivazioni di questa scelta.

La conferenza stampa si preannuncia quindi come un momento di confronto e di approfondimento politico, dove verranno illustrate le linee guida del programma e saranno fornite risposte alle domande dei presenti e dei media locali. Sarà un’opportunità per capire meglio le proposte per il futuro di Chieti e per fare chiarezza sui temi più urgenti e rilevanti per la città.

Gli organizzatori invitano tutti i cittadini interessati, i simpatizzanti e i sostenitori della coalizione a partecipare all’evento, contribuendo così alla discussione e al confronto democratico che caratterizzano il percorso verso le elezioni amministrative.