giovedì, Dicembre 11, 2025
Chieti, conferenza stampa per sensibilizzare sul linfedema da cure tumorali
Attualità

Chieti, conferenza stampa per sensibilizzare sul linfedema da cure tumorali

Linfedema secondario, spesso legato alle terapie oncologiche, sarà al centro di una conferenza stampa prevista per il 12 dicembre 2025, alle ore 10:30, presso l’Aula Multimediale del Rettorato dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti. Durante l’incontro, saranno presentate le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione abruzzese riguardo alla diffusione di questa condizione.

Parteciperanno all’evento il professor Tommaso Staniscia, docente di Igiene generale ed applicata, insieme ad Antonietta La Porta, consigliera regionale, e Maria Antonietta Tonci Salmé e Chiara Buldrini, rispettivamente presidente e membro del Comitato scientifico dell’Associazione Resilia. La conferenza si preannuncia come un’importante occasione per approfondire il tema del linfedema e discutere le problematiche ad esso associate, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e il supporto per le persone colpite da questa malattia.

Gli esperti presenti offriranno un’analisi dettagliata e risponderanno alle domande dei giornalisti, ed è attesa la partecipazione di vari rappresentanti della comunità scientifica e della salute pubblica.

L’appuntamento è dunque fissato per domani, un incontro destinato a fare luce su un tema di fondamentale importanza per tanti abruzzesi.

