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Chieti: conferenza stampa su cinque anni di Amministrazione Ferrara e il suo presunto fallimento

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Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 10, presso l’hotel “Nuovo Albergo” di Chieti Scalo, si terrà una conferenza stampa dei gruppi consiliari di Lega e Azione Politica dal titolo “Cinque anni di Amministrazione Ferrara: cronaca di un fallimento”. Questa iniziativa sarà un’occasione per analizzare e discutere il lavoro svolto dall’Amministrazione Ferrara negli ultimi cinque anni.

Interverranno Mario Colantonio, candidato sindaco di Lega e Azione Politica alle prossime elezioni amministrative, insieme ai consiglieri comunali della Lega Fabrizio Di Stefano, Liberato Aceto, Emma Letta e la consigliera di Azione Politica Serena Pompilio. Sarà un’opportunità per esaminare criticamente le azioni messe in atto dall’Amministrazione in carica e valutarne gli esiti.

La conferenza stampa si svolgerà in un momento cruciale per la città di Chieti, in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio. I rappresentanti dei gruppi consiliari di Lega e Azione Politica vogliono presentare alla cittadinanza un’analisi accurata e dettagliata dell’operato dell’Amministrazione Ferrara, evidenziando i punti critici e le possibili criticità.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi che riguardano la gestione della città e di offrire uno spazio di confronto e dibattito aperto a tutti i cittadini interessati.

La conferenza stampa si preannuncia dunque come un momento significativo per fare il punto sulla situazione politica locale e per delineare le linee guida per il futuro della città di Chieti.

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