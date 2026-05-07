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Eventi e Cultura

Chieti: Conferenza stampa su “La pista non ciclabile di Chieti Scalo” domani alle ore 10.30

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La pista ciclabile di Chieti Scalo sarà al centro di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 8 maggio, alle ore 10.30 presso il comitato elettorale del candidato sindaco Mario Colantonio, in corso Marrucino 131. All’incontro parteciperanno Colantonio, sostenuto da Lega, Azione Politica e Udc alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, e il candidato dell’Udc Marco Di Paolo.

L’argomento della conferenza stampa è la situazione della pista ciclabile a Chieti Scalo, che evidentemente presenta dei problemi che ne impediscono l’utilizzo da parte dei ciclisti. Colantonio e Di Paolo discuteranno delle problematiche riguardanti la pista e presenteranno le loro proposte per risolverle.

Il tema della mobilità sostenibile è sempre più importante in molte città, e Chieti Scalo non è da meno. La presenza di una pista ciclabile funzionante e sicura è fondamentale per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare.

La conferenza stampa sarà un’occasione per i candidati di esprimere le proprie idee e progetti riguardo alla mobilità sostenibile e alle infrastrutture ciclabili. Si tratta di un tema di grande attualità e interesse per i cittadini, che guardano con attenzione alle proposte dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative.

Chieti, 7 maggio 2026.

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