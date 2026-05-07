Chieti: Conferenza stampa su “La pista non ciclabile di Chieti Scalo” domani alle ore 10.30

La pista ciclabile di Chieti Scalo sarà al centro di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 8 maggio, alle ore 10.30 presso il comitato elettorale del candidato sindaco Mario Colantonio, in corso Marrucino 131. All’incontro parteciperanno Colantonio, sostenuto da Lega, Azione Politica e Udc alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, e il candidato dell’Udc Marco Di Paolo.

L’argomento della conferenza stampa è la situazione della pista ciclabile a Chieti Scalo, che evidentemente presenta dei problemi che ne impediscono l’utilizzo da parte dei ciclisti. Colantonio e Di Paolo discuteranno delle problematiche riguardanti la pista e presenteranno le loro proposte per risolverle.

Il tema della mobilità sostenibile è sempre più importante in molte città, e Chieti Scalo non è da meno. La presenza di una pista ciclabile funzionante e sicura è fondamentale per incentivare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico e salutare.

La conferenza stampa sarà un’occasione per i candidati di esprimere le proprie idee e progetti riguardo alla mobilità sostenibile e alle infrastrutture ciclabili. Si tratta di un tema di grande attualità e interesse per i cittadini, che guardano con attenzione alle proposte dei candidati in vista delle prossime elezioni amministrative.

Chieti, 7 maggio 2026.