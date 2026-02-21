- Spazio Pubblicitario 01 -
sabato, Febbraio 21, 2026
Politica

Chieti, Consigliere Di Marco critica tagli ai comuni montani: “Serve azione concreta, non solo promesse”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha espresso preoccupazione per la decisione di escludere 27 comuni abruzzesi dalla legge Calderoli, riguardante la classificazione dei comuni montani. Secondo Di Marco, questa scelta comporterà gravi conseguenze per enti e comunità locali, privandoli di benefici fiscali, incentivi, accesso ai fondi e possibilità di sviluppo.

Tra le privazioni elencate da Di Marco ci sono l’esclusione da bonus e crediti d’imposta per l’acquisto della prima casa e per le imprese giovanili, assenza di sgravi contributivi per i lavoratori in smart working che si trasferiscono nei piccoli comuni, mancata riduzione dei contributi nel settore agricolo e applicazione di imposte ordinarie più elevate sui trasferimenti di terreni agricoli.

Il consigliere sottolinea che la nuova definizione di “montanità”, basata solo su criteri tecnici come altitudine e pendenza del territorio, comporta conseguenze concrete ed evidenzia la necessità di misure compensative a sostegno dei territori colpiti.

Di Marco invita il governo regionale a rappresentare in modo equilibrato le esigenze di tutti i territori, senza distinzioni né preferenze, per tutelare il futuro delle aree interne e dei servizi locali. Le raccomandazioni di Di Marco evidenziano la delicatezza della situazione e la necessità di un’azione immediata per affrontare le conseguenze dei tagli ai comuni abruzzesi.

