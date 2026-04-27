Chieti, consiglieri di minoranza sostengono Mario Colantonio in vista delle elezioni

Domani mattina, martedì 28 aprile, alle ore 10.30, presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Mario Colantonio, in corso Marrucino 131 a Chieti, si terrà una conferenza stampa dei consiglieri uscenti di minoranza al Comune di Chieti a sostegno di Colantonio.
Alla conferenza stampa parteciperanno, oltre al candidato sindaco, i consiglieri di opposizione Liberato Aceto, Emma Letta, Fabrizio Di Stefano, Serena Pompilio e Vincenzo Ginefra.
L’iniziativa è stata annunciata in una nota diramata oggi, 27 aprile 2026, che specifica come l’obiettivo dell’incontro sia quello di sostenere la candidatura di Mario Colantonio alle prossime elezioni municipali.
La presenza dei consiglieri di minoranza a sostegno di Colantonio conferma l’importanza che il candidato attribuisce alla coesione e alla convergenza di intenti nell’affrontare le sfide che attendono la città di Chieti.
La conferenza stampa si presenta come un momento significativo di confronto e di condivisione delle proposte del candidato sindaco, in vista delle elezioni che si terranno a breve.
Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto della campagna elettorale che vede i vari schieramenti politici affrontarsi per conquistare il consenso dei cittadini chietini, in un momento storico di particolare importanza per il futuro della città.
La presenza dei consiglieri di minoranza a sostegno di Mario Colantonio potrebbe rappresentare un fattore determinante per il successo della sua candidatura e per la costruzione di un progetto politico unitario che sappia rispondere alle esigenze della comunità locale.