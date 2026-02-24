Chieti, Consiglio Provinciale approva stanziamento di oltre 8,7 milioni di risorse per opere pubbliche

Il Consiglio Provinciale di Chieti ha stanziato oltre 8,7 milioni di risorse per importanti interventi sul territorio. Riunitosi nella sede principale per l’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il Programma triennale delle Opere pubbliche 2026-2028, includendo lavori e interventi non ancora realizzati.

Tra i principali interventi deliberati vi sono l’allargamento stradale della S.P. n.107 Peligna a Torricella Peligna, la riqualificazione energetica della sede Patto Sangro Aventino, la realizzazione di nuovi convitti dell’I.P.S.A.R.R. “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria e l’efficientamento energetico dell’ITSET “Palizzi” di Vasto.

Sono state inoltre destinate risorse per interventi di bonifica igienico-ambientale delle ex stazioni ferroviarie, lavori di manutenzione straordinaria di muri di controripa lungo la s.p.152 Castiglione M.M. – Crocetta di Colledimezzo, consolidamento lungo la S.P. 110 “Torricella-Altino” a Roccascalegna e interventi per la sicurezza del Fosso di Renzo nel risanamento delle frane di Chieti.

Inoltre, sono previsti interventi di risistemazione idraulica su fiumi e corsi d’acqua della provincia, lavori di adeguamento antincendio e alle norme di prevenzione incendi in varie sedi scolastiche e messa in sicurezza e realizzazione di ponti.

Le concessioni delle aree di pertinenza lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi sono state riconfermate con le tariffe valide nel 2025, con termine di presentazione delle istanze di concessione fissato al 15 aprile 2026.

Infine, è stata estesa l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto dei disabili in sostituzione di quelli oggetto di furto. Alla fine della riunione, il presidente Francesco Menna ha ringraziato i consiglieri e il personale amministrativo per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza della collaborazione oltre i colori politici e augurando ai membri uscenti di continuare a rappresentare la comunità con passione e impegno.

Chieti, 24/02/2026.