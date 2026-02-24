- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàChieti, Consiglio Provinciale approva stanziamento di oltre 8,7 milioni di risorse per...
Attualità

Chieti, Consiglio Provinciale approva stanziamento di oltre 8,7 milioni di risorse per opere pubbliche

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Consiglio Provinciale di Chieti ha stanziato oltre 8,7 milioni di risorse per importanti interventi sul territorio. Riunitosi nella sede principale per l’ultima seduta della consiliatura, l’assise ha deliberato di aggiornare il Programma triennale delle Opere pubbliche 2026-2028, includendo lavori e interventi non ancora realizzati.

Tra i principali interventi deliberati vi sono l’allargamento stradale della S.P. n.107 Peligna a Torricella Peligna, la riqualificazione energetica della sede Patto Sangro Aventino, la realizzazione di nuovi convitti dell’I.P.S.A.R.R. “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria e l’efficientamento energetico dell’ITSET “Palizzi” di Vasto.

Sono state inoltre destinate risorse per interventi di bonifica igienico-ambientale delle ex stazioni ferroviarie, lavori di manutenzione straordinaria di muri di controripa lungo la s.p.152 Castiglione M.M. – Crocetta di Colledimezzo, consolidamento lungo la S.P. 110 “Torricella-Altino” a Roccascalegna e interventi per la sicurezza del Fosso di Renzo nel risanamento delle frane di Chieti.

Inoltre, sono previsti interventi di risistemazione idraulica su fiumi e corsi d’acqua della provincia, lavori di adeguamento antincendio e alle norme di prevenzione incendi in varie sedi scolastiche e messa in sicurezza e realizzazione di ponti.

Le concessioni delle aree di pertinenza lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi sono state riconfermate con le tariffe valide nel 2025, con termine di presentazione delle istanze di concessione fissato al 15 aprile 2026.

Infine, è stata estesa l’esenzione dal pagamento dell’IPT per l’acquisto di nuovi veicoli per il trasporto dei disabili in sostituzione di quelli oggetto di furto. Alla fine della riunione, il presidente Francesco Menna ha ringraziato i consiglieri e il personale amministrativo per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza della collaborazione oltre i colori politici e augurando ai membri uscenti di continuare a rappresentare la comunità con passione e impegno.

Chieti, 24/02/2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it