Chieti, continuità per il baseball: affidata la gestione del campo di Santa Filomena

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 21 marzo 2026 – Continuità garantita per il baseball teatino – recita il testo pubblicato online. Con determina dirigenziale n. 264 del 20 marzo 2026, il Comune ha disposto l’affidamento temporaneo della gestione del campo sportivo di Santa Filomena alla A.S.D. Chieti Baseball Club, fino al termine della stagione sportiva, fissato al 31 ottobre 2026. Una scelta dettata dalla necessità di non interrompere le attività in corso, considerando che quello di Santa Filomena è l’unico impianto comunale omologato per la pratica del baseball. L’affidamento rappresenta una soluzione ponte, nelle more della procedura pubblica che porterà all’individuazione del gestore definitivo – riporta testualmente l’articolo online. “Abbiamo voluto dare una risposta immediata e concreta – spiega l’assessore allo Sport Manuel Pantalone – perché lo sport non può fermarsi, così come non possono fermarsi i ragazzi e le famiglie che ogni giorno vivono questi spazi – precisa la nota online. Il campo di Santa Filomena è un punto di riferimento per il baseball cittadino e andava garantita la piena operatività. In una fase delicata abbiamo scelto la strada della responsabilità, assicurando la continuità della stagione e mettendo al centro l’interesse della comunità sportiva – viene evidenziato sul sito web. Parallelamente stiamo lavorando a un percorso solido e trasparente che porti a una gestione stabile e strutturata dell’impianto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’affidamento prevede il versamento di un canone concessorio da parte della società sportiva, nel rispetto delle norme vigenti – precisa la nota online. Abbiamo inoltre avviato – conclude Pantalone – un piano di interventi sulla struttura, con l’obiettivo di migliorarla e renderla sempre più un fiore all’occhiello per la città”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune teatino e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it