Chieti, convegno medico su terapia antiaggregante piastrinica nelle sindromi coronariche acute

Venerdì 27 marzo 2026, all’Aula Magna CAST dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, si terrà il convegno “Terapia antiaggregante piastrinica nelle sindromi coronariche acute: dalla ricerca alla pratica clinica”. L’evento, accreditato ECM con 5 crediti formativi per un massimo di 50 partecipanti, è rivolto a medici chirurghi e infermieri interessati alle nuove prospettive terapeutiche in questo ambito della cardiologia contemporanea.

Il convegno nasce dalla necessità di approfondire l’evoluzione della terapia antiaggregante piastrinica nelle sindromi coronariche acute, riscontrando una quota significativa di pazienti esposti a eventi ischemici ricorrenti nonostante i progressi terapeutici e interventistici. L’obiettivo principale è quello di mettere in dialogo ricerca traslazionale e pratica clinica, focalizzando l’attenzione sulle strategie di personalizzazione del trattamento, il monitoraggio della risposta ai farmaci e l’individuazione di nuovi biomarcatori utili per migliorare la stratificazione del rischio.

Il programma prevede due sessioni: la prima dedicata alle attuali strategie di gestione delle sindromi coronariche acute con approfondimenti su diversi aspetti come la rivascolarizzazione, la terapia medica, gli stili di vita, la de-escalation terapeutica e il monitoraggio della terapia antiaggregante. La seconda sessione affronterà invece il tema dei biomarcatori di aterotrombosi, il ruolo dei megacariociti e la variabilità interindividuale nella risposta ai trattamenti antipiastrinici.

Il convegno, promosso dall’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti–Pescara con il patrocinio del Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, della Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti e della SISET – Società Italiana per lo Studio dell’Emostasi e della Trombosi, vedrà la partecipazione di importanti realtà accademiche e ospedaliere come l’Università “G. d’Annunzio”, l’Ospedale SS. Annunziata di Chieti, l’Università di Pavia, la Sapienza Università di Roma, il Centro Cardiologico Monzino IRCCS e IRCCS Neuromed.

A guidare l’iniziativa sul piano scientifico sarà la Prof.ssa Francesca Santilli, Professore di I Fascia in Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. La segreteria scientifica sarà curata dalla Dott.ssa Paola Simeone.

Si auspica che questo convegno possa contribuire a una maggiore conoscenza e applicazione delle nuove scoperte nel campo della terapia antiaggregante piastrinica nelle sindromi coronariche acute, migliorando così la cura e la prognosi dei pazienti affetti da tali patologie.