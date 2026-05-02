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Chieti, convegno su Medio Oriente, Iran e Stretto di Hormuz: esperti discutono delle tensioni globali

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A Chieti si terrà un importante convegno sul Medio Oriente, l’Iran e lo Stretto di Hormuz, che vedrà la partecipazione di esperti di storia, politica e relazioni internazionali. L’appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio 2026, alle ore 17.30, presso il Caffè Letterario di Chieti Scalo, situato in Via Pescara 382.

L’incontro dal titolo “MEDIO ORIENTE, IRAN E STRETTO DI HORMUZ: Attualità geopolitica e scenari internazionali” vuole analizzare le crescenti tensioni in una delle aree più strategiche del pianeta, approfondendo non solo la cronaca recente, ma anche le radici storiche e le implicazioni economiche globali legate allo Stretto di Hormuz, fondamentale punto di passaggio per il commercio energetico mondiale.

Il panel di relatori sarà composto da esperti del calibro di Claudio Moffa, già Professore Ordinario di Storia delle Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche di Teramo, Cristiano Vignali, giornalista, politologo e saggista storico, Roberto d’Amato, saggista, critico d’arte e politologo, e Daniele Ciacci, politologo e analista geopolitico.

L’evento gode del patrocinio di Abruzzo Tourism, del Censorino Teatino e del Centro Studi Dannunziani e Patriottici – Nuova Legione del Carnaro. La partecipazione è aperta al pubblico e rappresenta un’importante occasione per cittadini, studenti e appassionati di politica estera per comprendere meglio le dinamiche che stanno influenzando l’ordine mondiale.

Alla fine dell’incontro sarà offerto un piccolo buffet ai presenti e saranno distribuite alcune spese di generi di prima necessità per le famiglie più bisognose della città di Chieti.

Per ulteriori informazioni e contatti stampa è possibile contattare i numeri 388 8931953 – 329 8847896.

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