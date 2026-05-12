Chieti, cordoglio Lega per la scomparsa della madre del consigliere regionale Prospero

La comunità della Lega Abruzzo si stringe attorno al consigliere regionale Francesco Prospero per la perdita della madre. Vincenzo D’Incecco e Sabrina Bocchino, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore regionale della Lega, esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia Prospero in questo momento di grande dolore.

“Ci stringiamo, in questo momento di grande dolore, al consigliere regionale Francesco Prospero per la perdita della cara mamma. A lui, al papà Antonio e a tutti i familiari le più sentite condoglianze da parte della comunità della Lega Abruzzo e del gruppo consiliare in Regione”, dichiarano D’Incecco e Bocchino.

La Lega Abruzzo si unisce al dolore della famiglia Prospero e si mostra vicina in questo momento di lutto. La perdita della madre del consigliere regionale viene vissuta con profonda commozione all’interno del partito.

La redazione di AbruzzoNews24 si unisce al cordoglio per la scomparsa della madre di Francesco Prospero, manifestando solidarietà e vicinanza alla famiglia colpita da questo triste evento.