Chieti, Da lle 22 di stasera a domani alle 7 in via Arenazze, via Gran Sasso e vie dei Peligni mancherà l’acqua

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Chieti, 19 ottobre 2023 – IMPORTANTE – AVVISO DI SOSPENSIONE FLUSSO IDRICO. Con la presente si comunica che a seguito del recente smottamento verificatosi in via Arenazze, la Protezione civile del Comune, con Aca e Vigili del Fuoco ha avviato una serie di controlli in loco, verifiche e monitoraggi per capire quali sono le cause, sul stamane posto anche l’assessore ai lavori Pubblici Stefano Rispoli – aggiunge la nota pubblicata. Al fine di poter arrivare a un chiarimento ed escludere che ci sia una perdita d’acqua potabile, sarà necessario dalle ore 22 di oggi e fino alle ore 7 di domani, giovedì 20 ottobre, chiudere l’acqua – Lo stop riguarderà Arenazze, un tratto di via dei Peligni e via Gran Sasso –

