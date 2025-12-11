Chieti da record: oltre 100 tumori all’utero operati con il robot “Da Vinci Xi”

CHIETI. La Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’ospedale “Ss. Annunziata” si conferma punto di riferimento in Abruzzo per la cura dei tumori dell’utero. Nel 2024 la struttura ha fatto registrare il maggior numero di interventi a livello regionale sui carcinomi dell’endometrio, con oltre 50 casi trattati in un solo anno grazie a un percorso multidisciplinare dedicato.

I dati inseriti nel Programma nazionale esiti indicano la clinica diretta dal professor Marco Liberati come la prima in Abruzzo per numero di isterectomie per neoplasie uterine. Un risultato che si inserisce in un lavoro avviato già da tempo e che ruota attorno a un team integrato di ginecologi, oncologi, radioterapisti, anatomopatologi e anestesisti, chiamati a valutare ogni singolo caso e a definire il trattamento più appropriato per le pazienti.

Uno degli elementi che fanno la differenza è l’impiego della chirurgia robotica. Negli ultimi due anni, all’interno dell’ospedale teatino sono stati eseguiti oltre 100 interventi su tumori maligni dell’utero con il robot “da Vinci Xi”, in dotazione al blocco operatorio. L’attività è affidata al dottor Alessandro Lucidi, responsabile dell’unità operativa semplice di Chirurgia ginecologica, che guida l’équipe impegnata nei casi più complessi.

Il volume di interventi realizzati ha consentito alla struttura di superare la soglia richiesta dalla Società europea di ginecologia oncologica per il riconoscimento come centro di riferimento per i tumori dell’endometrio. Si tratta di un traguardo che certifica non solo l’esperienza maturata, ma anche la capacità di garantire standard elevati di qualità e sicurezza per le pazienti che arrivano a Chieti dall’intera regione.

Più del 90% delle procedure viene eseguito con approccio mini invasivo, sfruttando le potenzialità del robot: visione tridimensionale, grande precisione dei movimenti e possibilità di raggiungere zone difficili in totale controllo. Questo si traduce, nella pratica, in minori perdite ematiche, riduzione del dolore post-operatorio, degenze più brevi e tempi di recupero più rapidi, aspetti particolarmente importanti per le donne fragili o con altre patologie associate.

Alla base del percorso c’è anche un’intensa attività di diagnosi precoce. Molti casi di carcinoma endometriale arrivano alla Clinica di Chieti grazie alla rete di ambulatori e alla collaborazione con i presidi del territorio, che inviano le pazienti verso un centro in grado di offrire valutazioni specialistiche, tecnologie avanzate e un iter terapeutico strutturato, dalla prima visita al follow up.

La crescita della chirurgia robotica su queste patologie si inserisce in un contesto più ampio, che vede l’ospedale “Ss. Annunziata” impegnato nello sviluppo di tecniche mini invasive anche in altri ambiti chirurgici. Per i tumori dell’utero, in particolare, il percorso messo a punto dalla Clinica Ostetrica e Ginecologica rappresenta oggi uno dei principali riferimenti regionali, con l’obiettivo di offrire alle pazienti cure sempre più efficaci e meno impattanti sulla qualità di vita.