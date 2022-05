Chieti, Dal PNRR risorse per il sociale pari a 5.730.500 euro

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti, 12 maggio 2022 – Tutti approvati e

ammessi al finanziamento i progetti per il sociale presentati dall’Amministrazione

per attingere alle risorse messe in campo dal Governo attraverso la Missione 5 del

PNRR. Il Comune di Chieti è stato il Comune più finanziato d’Abruzzo,

ritrovando la sua funzione di capoluogo e capofila e intessendo una

progettazione proficua con gli ambiti territoriali della filiera sociale,

grazie anche alla sinergia con la Provincia e con il delegato al PNRR, Angelo

Radica – si apprende dal portale web ufficiale. Stamane l’illustrazione dei progetti finanziati dal Decreto

direttoriale n. 98 del 9 maggio, in presenza del sindaco Diego Ferrara, dell’assessore alle Politiche Sociali, Mara Maretti, che ha curato la presentazione e l’istruttoria

dei progetti, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Francavilla, Leila Di Giulio comunitarie e Pnrr Chiara Zappalorto e i consiglieri che hanno contribuito al

lavoro dell’assessorato alle Politiche sociali sui progetti.

“Questi

finanziamenti sono un’altra risposta concreta al bisogno della comunità di

essere sostenuta – così il sindaco Diego Ferrara – Un bisogno che

abbiamo sentito da quando ci siamo insediati e a cui stiamo rispondendo

lavorando ogni giorno, come testimonia il grande impegno profuso e dimostrato

dalla gestione delle Politiche sociali dell’assessore Mara Maretti – precisa la nota online. Un lavoro

poco evidente, ma costante e concreto, volto ad occuparsi della popolazione

indigente, di quella vulnerabile e di quella che in questo frangente postpandemico

si è venuta a trovare in difficoltà economica per il covid, per il lavoro – aggiunge testualmente l’articolo online. Con

il Pronto Intervento Sociale abbiamo dato ristoro a tante famiglie,

supportandole con il pagamento delle bollette, per la spesa, l’affitto, questa

attività è attiva sempre, non è evidente, ma c’è ed è un grandissimo lavoro a

vantaggio della comunità. E l’approvazione di questi progetti è la migliore

risposta al nostro impegno”.

“In

questo momento come Comune stiamo partecipando a tutti i bandi disponibili per

intercettare risorse capaci di dare risposte e servizi alla popolazione in

questo momento di particolare difficoltà della comunità e viste anche le

condizioni economiche e finanziarie del Comune – così l’assessore alle

Politiche Sociali, Mara Maretti – Il lavoro di progettazione ha visto interpreti

un gruppo di progettisti che siamo riusciti a strutturare e che sta lavorando

benissimo su tutta una serie di opportunità insieme alla filiera del terzo

settore – Con la Missione 5 del PNRR abbiamo coperto tutti gli investimenti e

sub-investimenti possibili con un punteggio elevato nelle graduatorie e tale

protagonismo è molto importante, perché testimonia la rinnovata capacità

progettuale della città e quella di comprendere non solo le emergenze del

territorio ma anche le esigenze di medio e lungo termine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Queste risorse

andranno a sostenere attività già tratteggiate dal piano sociale nazionale e

riprese da quello regionale e dovranno andare a integrare il piano sociale

distrettuale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le risorse cono circa 6 milioni di euro, spalmati su tre anni – precisa il comunicato. Si

tratta di progetti che abbracciano vari temi: capacità genitoriali, autonomia per

anziani non autosufficienti, di rafforzamento dell’autonomia degli anziani non

assistiti e del personale e azioni legate alla povertà, come housing first, che

stiamo già sperimentando con l’associazione Papa Giovanni XXIII e poi i

percorsi di autonomia per le persone con disabilità per sviluppare anche altre

vie per arrivare a maggiore autonomia e reinserimento nel mondo del lavoro – riporta testualmente l’articolo online. Di

grande soddisfazione è stato anche lavorare con la Provincia e tutti gli ambiti

della territoriali con cui abbiamo operato in sinergia grazie anche all’assessorato

alle Politiche comunitarie che con la struttura sta rendendo serrato il lavoro sul

PNRR”.

“Chieti

è tornata ad avere il suo ruolo di collettore che un capoluogo di provincia deve

avere – così aggi unge l’assessore Chiara Zappalorto – Il Comune ha

creato un gruppo operativo sul PNRR, per avere risorse da riversare sul

territorio e su servizi e per rispondere alle esigenze sentite dalla comunità.

Un lavoro necessario, perché è sempre più difficile coprire queste esigenze senza

avere risorse suppletive e che stando grande frutto, perché questo è un momento

favorevole per l’entità delle risorse, che grazie al PNRR sono copiose e alla

portata di progetti concreti e veloci”.

“Per

noi è stato un laboratorio molto costruttivo – così l’assessore alle Politiche

Sociali del Comune di Francavilla, Leila Di Giulio – si è creata una bella

sinergia fra istituzioni e l’opportunità di avere una visione diversa del

sociale, perché attraverso questa progettazione si attivano percorsi di

autonomia per anziani e anche per chi vive in condizioni di disabilità. È

questo il futuro, ed è cominciamo anche con questi fondi, che ci formano a

progettare con una visione innovativa, quando dovremo avanti da soli e portare

avanti la programmazione amministrativa”.

La risorse intercettate facendo ricorso alla

progettazione sociale del PNRR: 5.730.500

1)

Autonomia degli anziani non autosufficienti: 2.460.000 euro – recita il testo pubblicato online.

–

Si

tratta di progetti diffusi per il potenziamento della rete integrata dei

servizi legati alla domiciliarità, realizzato con l’ADS 8 Chieti; l’ADS 7

Vastese; l’ADS 9 Val di Foro; l’ADS 10 Ortonese; l’ADS 11 Frentano; ADS 12 Sangro-Aventino; ADS 13

Marrucino; ADS 14 Alto Vastese – Le attività prevedono la riqualificazione degli

spazi abitativi e la dotazione tecnologica atta a garantire l’autonomia

dell’anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e

sociosanitari per la continuità assistenziale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

2)

Stazioni di posta: 1.090.000.

–

Il

progetto è realizzato in partnership con l’ADS 10 Ortonese; l’ADS 7 Vastese; l’ADS

8 Chieti; l’ADS 9 Val di Foro; l’ADS 11 Frentano;

l’ADS 12 Sangro-Aventino; l’ADS 13 Marrucino; l’ADS 14 Alto Vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le

attività prevedono l’apertura di stazioni di posta-centro servizi per il

contrasto alla povertà, coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato a

rafforzamento dei servizi offerti, nonché azioni di collegamento con ASL e

servizi per l’impiego – recita il testo pubblicato online.

3)

Housing temporaneo e Stazioni di posta per le persone senza dimora:

710.000 euro – riporta testualmente l’articolo online.

–

Il

progetto, realizzato con l’ADS 8 Chieti; l’ADS 7 Vastese; l’ADS 9 Val di Foro; l’ADS

10 Ortonese; l’ADS 13 Marrucino, prevede la realizzazione alloggi di

accoglienza volti al reinserimento e all’autonomia, nonché la realizzazione

strutture accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in fragili

condizioni fisiche e di salute e lo sviluppo di agenzie sociali per l’affitto

per la mediazione degli affitti privati.

4)

Abitazione per persone vulnerabili: 420.000 euro – recita il testo pubblicato online.

–

Il

progetto è stato realizzato con l’ADS 8 Chieti e prevede l’adattamento degli

spazi abitati da persone con disabilità, con tecnologia domotica e assistenza a

distanza – si apprende dal portale web ufficiale.

5)

Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la

dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione: 330.000 euro – riporta testualmente l’articolo online.

–

Il

progetto prevede l’attivazione di servizi assistenza domiciliare

socio-assistenziale ed è promosso insieme agli ambiti: ADS 10 Ortonese; ADS 7

Vastese; ADS 8 Chieti; ADS 9 Val di Foro; ADS

11 Frentano; ADS 12 Sangro-Aventino; ADS 13 Marrucino; ADS 14 Alto

Vastese – si apprende dalla nota stampa.

6)

Sostegno alle persone e famiglie vulnerabili: 211.500 euro – recita il testo pubblicato online.

–

Il

progetto, realizzato in partnership con l’Ads 9 Val di Foro e l’Ads 8 Chieti,

prevede un sostegno alle persone vulnerabili e la prevenzione dell’istituzionalizzazione

degli anziani non autosufficienti, nonché punta al rafforzamento delle capacità

genitoriali e attività di prevenzione della vulnerabilità delle famiglie

7)

Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn

out: 210.000 euro – recita il testo pubblicato online.

–

Il

progetto è stato realizzato con l’ADS 8 Chieti; L’ADS 7 Vastese; l’ADS 9 Val di

Foro; l’ADS 10 Ortonese; l’ADS 11

Frentano; l’ADS 12 Sangro-Aventino; l’ADS 13 Marrucino; l’ADS 14 Alto Vastese e

prevede l’attivazione di percorsi di supervisione del personale dei servizi

sociali, al fine di sostenerli anche psicologicamente nelle loro complesse

attività di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online.

–



8)

Promozione

del lavoro per presone con disabilità: 180.000 euro – aggiunge testualmente l’articolo online.

–

Il progetto,

realizzato con l’ ADS 8 Chieti, prevede lo sviluppo di competenze digitali per

le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza –

–



9)

Percorsi

di autonomia per persone con disabilità: 115.000 euro –

–

Progetto

individualizzato, realizzato con l’ADS 8 Chieti.

