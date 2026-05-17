- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Maggio 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaChieti, debutto al Teatro Marrucino: “Elisabetta da Messina” con la regia di...
Eventi e Cultura

Chieti, debutto al Teatro Marrucino: “Elisabetta da Messina” con la regia di Enrico Stinchelli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Un grande evento lirico si appresta a debuttare al Teatro Marrucino di Chieti il prossimo 21 maggio alle ore 21:00. Si tratta della prima esecuzione assoluta di “Elisabetta da Messina”, un’opera lirica in un atto composta dal Maestro David Boldrini, che si preannuncia come uno dei momenti culturali più significativi della stagione teatrale.

La regia di Enrico Stinchelli, rinomato nel panorama lirico internazionale, promette di infondere dinamismo e profonda sensibilità all’allestimento. L’opera, liberamente tratta dalla novella del Decameron di Giovanni Boccaccio, narra la tragica storia d’amore di Elisabetta e Lorenzo, ostacolata dall’opposizione dei fratelli della giovane.

La musica intensa ed evocativa di Boldrini, la regia di Stinchelli e un cast vocale di grande talento, tra cui il soprano Melissa D’Ottavi nel ruolo di Elisabetta e il tenore Xun Zhou in quello di Lorenzo, promettono al pubblico una performance indimenticabile. Il regista stesso ha dichiarato: “Sono molto felice di portare in scena Elisabetta da Messina a Chieti, un’opera di grande forza evocativa. Ho voluto attualizzare il racconto del Boccaccio perché i suoi temi parlano ancora drammaticamente al nostro presente”.

I biglietti per assistere a questo atteso debutto sono già disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente la biglietteria del Teatro Marrucino al numero 0871 330470. Un’opportunità da non perdere per gli amanti della lirica e della cultura, supportata dal patrocinio del Comune di Chieti e da importanti partner culturali.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it