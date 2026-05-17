Chieti, debutto al Teatro Marrucino: “Elisabetta da Messina” con la regia di Enrico Stinchelli

Un grande evento lirico si appresta a debuttare al Teatro Marrucino di Chieti il prossimo 21 maggio alle ore 21:00. Si tratta della prima esecuzione assoluta di “Elisabetta da Messina”, un’opera lirica in un atto composta dal Maestro David Boldrini, che si preannuncia come uno dei momenti culturali più significativi della stagione teatrale.

La regia di Enrico Stinchelli, rinomato nel panorama lirico internazionale, promette di infondere dinamismo e profonda sensibilità all’allestimento. L’opera, liberamente tratta dalla novella del Decameron di Giovanni Boccaccio, narra la tragica storia d’amore di Elisabetta e Lorenzo, ostacolata dall’opposizione dei fratelli della giovane.

La musica intensa ed evocativa di Boldrini, la regia di Stinchelli e un cast vocale di grande talento, tra cui il soprano Melissa D’Ottavi nel ruolo di Elisabetta e il tenore Xun Zhou in quello di Lorenzo, promettono al pubblico una performance indimenticabile. Il regista stesso ha dichiarato: “Sono molto felice di portare in scena Elisabetta da Messina a Chieti, un’opera di grande forza evocativa. Ho voluto attualizzare il racconto del Boccaccio perché i suoi temi parlano ancora drammaticamente al nostro presente”.

I biglietti per assistere a questo atteso debutto sono già disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente la biglietteria del Teatro Marrucino al numero 0871 330470. Un’opportunità da non perdere per gli amanti della lirica e della cultura, supportata dal patrocinio del Comune di Chieti e da importanti partner culturali.