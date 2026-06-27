Chieti: Debutto emozionante per “Tutti i Brividi della Musica” domani alla Festa dei Santi XII Apostoli

Dopo mesi di preparazione, arrangiamenti e prove, debutta ufficialmente davanti al pubblico il nuovo progetto musicale “Tutti i Brividi della Musica” a Chieti. Ideato dal pianista e arrangiatore teatino Luciano Di Leonardo insieme al vocalist Stefano Cirulli, la band si prepara a portare in scena uno spettacolo dedicato ad alcune delle più belle pagine della musica italiana, con un occhio di riguardo al repertorio dei New Trolls e alle grandi canzoni che hanno segnato intere generazioni.

Il debutto è previsto domani, 28 giugno, alle ore 22.00 nell’ambito della Festa Patronale dei Santi XII Apostoli, in Via Amiterno a Chieti Scalo. Il secondo appuntamento invece sarà mercoledì 1º luglio, alle ore 22.00 in occasione della Festa della Madonna delle Grazie, in Via dei Marsi a Chieti.

Un comunicato stampa inviato agli organi di informazione locali invita a dare notizia dell’evento. L’Addetto Stampa sottolinea l’importanza di queste due esibizioni che segnano il debutto di “Tutti i Brividi della Musica” a Chieti.

Gli organizzatori si dichiarano entusiasti di poter finalmente presentare al pubblico questo nuovo progetto musicale e invitano tutti gli appassionati a partecipare agli spettacoli per godere di una serata all’insegna della buona musica italiana.