- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Febbraio 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaChieti, debutto nazionale di “Io, GILDA” con Giulia Di Quilio al Piccolo...
Eventi e Cultura

Chieti, debutto nazionale di “Io, GILDA” con Giulia Di Quilio al Piccolo Teatro dello Scalo

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti si prepara ad ospitare un evento teatrale di eccezionale valore artistico con il debutto nazionale dello spettacolo “Io, GILDA” con l’attrice abruzzese Giulia Di Quilio. L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo alle 21.00 e domenica 8 marzo alle 18.00.

La pièce promette un racconto denso di emozione, bellezza e talento, esplorando il mito della “femme fatale” ispirandosi all’iconica figura cinematografica di Rita Hayworth. Attraverso la performance della Di Quilio, lo spettacolo indaga il contrasto tra l’immagine pubblica seducente e la vulnerabilità della donna che si nasconde dietro la maschera del successo. La drammaturgia, curata da Valdo Gamberutti, mescola abilmente elementi biografici e finzione teatrale, creando un dialogo tra il passato dorato di Hollywood e la sensibilità contemporanea.

La storia si presenta come un viaggio intimo e magnetico che esplora le fragilità delle donne prigioniere della propria bellezza. La regia è affidata a Luis Ernesto Doñas e la Di Quilio è affiancata da John Zotti. Il progetto è stato realizzato con il contributo della R.A.S.I. (Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione), dimostrando un’attenzione verso nuove espressioni creative che uniscono eleganza e intensità drammatica.

L’attrice Giulia Di Quilio ha dichiarato:”Portare in scena Gilda per la prima volta proprio qui, nella mia regione, ha un significato profondo. È proprio con questa storia che mi impegno a ritrovare l’umanità di una donna che è stata prigioniera della propria bellezza: lo spettacolo cerca di restituire voce a Rita, oltre il mito, esplorando quelle fragilità che la rendono così vicina a ognuno di noi”.

L’appuntamento sarà al teatro in via Pescara 205/A a Chieti Scalo. I biglietti sono già disponibili su www.ciaotickets.com e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 328.3257210 o via email all’indirizzo ilcanovaccio@gmail.com.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it