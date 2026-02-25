Chieti, debutto nazionale di “Io, GILDA” con Giulia Di Quilio al Piccolo Teatro dello Scalo

Il Piccolo Teatro dello Scalo di Chieti si prepara ad ospitare un evento teatrale di eccezionale valore artistico con il debutto nazionale dello spettacolo “Io, GILDA” con l’attrice abruzzese Giulia Di Quilio. L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo alle 21.00 e domenica 8 marzo alle 18.00.

La pièce promette un racconto denso di emozione, bellezza e talento, esplorando il mito della “femme fatale” ispirandosi all’iconica figura cinematografica di Rita Hayworth. Attraverso la performance della Di Quilio, lo spettacolo indaga il contrasto tra l’immagine pubblica seducente e la vulnerabilità della donna che si nasconde dietro la maschera del successo. La drammaturgia, curata da Valdo Gamberutti, mescola abilmente elementi biografici e finzione teatrale, creando un dialogo tra il passato dorato di Hollywood e la sensibilità contemporanea.

La storia si presenta come un viaggio intimo e magnetico che esplora le fragilità delle donne prigioniere della propria bellezza. La regia è affidata a Luis Ernesto Doñas e la Di Quilio è affiancata da John Zotti. Il progetto è stato realizzato con il contributo della R.A.S.I. (Rete Artisti Spettacolo per l’Innovazione), dimostrando un’attenzione verso nuove espressioni creative che uniscono eleganza e intensità drammatica.

L’attrice Giulia Di Quilio ha dichiarato:”Portare in scena Gilda per la prima volta proprio qui, nella mia regione, ha un significato profondo. È proprio con questa storia che mi impegno a ritrovare l’umanità di una donna che è stata prigioniera della propria bellezza: lo spettacolo cerca di restituire voce a Rita, oltre il mito, esplorando quelle fragilità che la rendono così vicina a ognuno di noi”.

L’appuntamento sarà al teatro in via Pescara 205/A a Chieti Scalo. I biglietti sono già disponibili su www.ciaotickets.com e per ulteriori informazioni è possibile contattare l’organizzazione al numero 328.3257210 o via email all’indirizzo ilcanovaccio@gmail.com.