Chieti, Decoro e sicurezza urbana, al via gli sfalci sull’intero territorio cittadino. Gli assessori Femminella e Stella: “Interesseranno le aree verdi pubbliche, da cui rimuoveremo anche i rifiuti”

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 30 luglio 2026 – Iniziati gli interventi straordinari di sfalcio dell’erba, profilatura dei margini stradali e pulizia delle aree verdi su tutto il territorio comunale di Chieti Formula Ambiente è già all’opera con squadre dedicate a partire dalla zona di via dei Peligni – precisa il comunicato. L’operazione, attesa dalla cittadinanza, nasce per dare una risposta concreta alle criticità legate alla crescita della vegetazione spontanea lungo i margini delle carreggiate, sui marciapiedi e negli incroci, garantendo la piena salubrità dei luoghi e la sicurezza della viabilità automobilistica e pedonale – si apprende dalla nota stampa. Particolarità dell’intervento è il suo carattere integrato: la pulizia riguarda sia la cura del verde che la bonifica del territorio, poiché nelle aree in cui si concentra la vegetazione più fitta si accumulano spesso rifiuti abbandonati che verranno contestualmente rimossi dalle squadre d’intervento – recita il testo pubblicato online. “Siamo partiti con gli interventi dalle aree verdi a ridosso del PalaTricalle per poi proseguire su via dei Peligni e continuare capillarmente in tutta la zona – spiega l’assessore al Verde Fabio Stella – . Il piano d’azione è stato programmato per lotti e toccherà progressive aree della città, procedendo spediti in base alle condizioni meteo favorevoli, ma con la certezza che tutto il territorio cittadino sarà interessato dai lavori che riguarderanno le aree pubbliche, per quelle private la premura dovrebbe essere dei proprietari, anche se questo purtroppo non sempre avviene – si apprende dalla nota stampa. Abbiamo scelto di dare priorità alle arterie principali e alle direttrici a maggiore densità di mobilità, dove la vegetazione rischiava di compromettere la visibilità. Si tratta di un lavoro straordinario che va ben oltre la semplice manutenzione del verde: dove l’erba è più alta purtroppo si accumulano anche rifiuti sporcizia e micro-discariche che provvederemo a rimuovere integralmente, restituendo decoro, igiene e salubrità alle nostre aree pubbliche”. “Siamo riusciti a reperire le risorse necessarie e a predisporre, grazie al lavoro tempestivo degli uffici, gli atti e la determina urgente per far partire immediatamente le operazioni sul campo – così l’assessore alla Manutenzione stradale Marco Femminella – . Sappiamo bene che l’avvio del servizio era atteso dai residenti dei quartieri dopo le tante segnalazioni arrivate per l’erba alta e la ridotta visibilità negli incroci – precisa la nota online. Dal Tricalle e da via dei Peligni il programma predisposto dall’Amministrazione prevede un’estensione progressiva a tutte le strade e aree residenziali della città, comprese le zone periferiche come Madonna del Freddo, Villa Obletter e Brecciarola – si legge sul sito web ufficiale. L’obiettivo prioritario è intervenire nel minor tempo possibile per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni e restituire ordine, pulizia e cura a tutte le strade e ai quartieri di Chieti”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Chieti, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.chieti.it