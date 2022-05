Chieti, Decreto del sindaco per l’istituzione di un’unità di progetto per le case popolari.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Chieti 7 maggio

2022 – Il sindaco Diego Ferrara ha firmato ieri un decreto per l’istituzione di

un’Unità di Progetto interna all’Ente che effettuerà per i prossimi sei mesi la

ricognizione puntuale sugli alloggi E.R.P. e di emergenza abitativa, al fine di

arrivare alla migliore programmazione delle azioni inerenti tale settore

“In questo modo

mettiamo in pratica quanto deciso con la delibera di giunta dell’8 febbraio

scorso – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessore alle Politiche

della Casa Enrico Raimondi – Sarà un’unità interna, quindi a costo zero

per l’Ente, che innanzitutto supporterà un settore purtroppo rimasto

depotenziato a livello di organico per via di pensionamenti e avvicendamenti,

ma su cui questa Amministrazione punta molto, conoscendo l’entità del problema

casa in città e avendo anche per questo per primi avviato la più consistente

opera di manutenzione che abbia mai riguardato gli alloggi comunali, attingendo

risorse per oltre 3 milioni di euro che ci consentiranno di intervenire sui

risorse per oltre 3 milioni di euro che ci consentiranno di intervenire sui

plessi in condizioni peggiori

una ricognizione puntuale della situazione negli alloggi E.R.P. e di emergenza

abitativa, sia a livello logistico e manutentivo, ma anche sotto l’aspetto

della regolarità dei titoli abilitativi, in modo da riportare ordine e regole

su un settore che è stato lasciato all'abbandono per anni

dell’Unità di Progetto è stata assegnata alla dirigente Paola De Rossi, a capo del

II Settore “Servizi al Cittadino”, il Segretario Generale, come da

regolamento, provvederà all’assegnazione del personale e una volta all’opera, con

cadenza settimanale si farà il punto sulle attività espletate, indicando i

risultati via via raggiunti.

Questa scelta,

inoltre, favorirà il lavoro che sta conducendo l’assessorato alle Politiche

della casa per addivenire a una convenzione con l’Ater che consenta una

gestione moderna ed efficiente degli alloggi popolari, cosa che potrà garantire

investimenti per la qualità dell’abitare e anche fare da deterrente e prevenire

fenomeni di emarginazione sociale

Il lavoro di

questa Unità è inoltre finalizzato ad avere l’esatta ricognizione degli

immobili che potranno essere assegnati, a seguito della pubblicazione della

graduatoria che, con la collaborazione della Commissione alloggi istituita

presso l’Ater, ci si auspica possa essere effettuata entro la fine di giugno”.

