Chieti, Delegazione cinese a Chieti. Domani gli incontri con le istituzioni e le realtà imprenditoriali abruzzesi.

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:Chieti, 14 aprile 2025 – Si conclude con la firma di un memorandum di intenti la prima giornata di visita della delegazione cinese in arrivo da Yancheng. Una tre giorni fitta di impegni e visite sul territorio per i rappresentanti politici ed economici in arrivo dalla metropoli cinese di Yancheng, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale di Chieti e in sinergia con il mondo imprenditoriale del territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Il documento ha chiuso il convegno di oggi sui “Dialoghi bilaterali sulla sostenibilità: Strategie e Tecnologie per un Futuro Resiliente tra Rigenerazione Urbana, Economia Circolare ed Energia” a cura di Ance Giovani Chieti Pescara e stabilito fra l’associazione e la parte imprenditoriale della delegazione, un rapporto di sinergia e collaborazione Oriente-Occidentee – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ecco il programma degli altri due giorni di visita: · Martedì 15, di mattina il gruppo farà tappa a Castellalto, per una visita agli stabilimenti Uform e Susta, realtà abruzzese del settore automotive situata a Castellalto – riporta testualmente l’articolo online. · Nel pomeriggio, invece, un incontro tutto istituzionale con Comune e Provincia che si terrà nella Sala Giunta della Provincia alle ore 16.30. In seguito i rappresentanti istituzionali e imprenditoriali visiteranno il Teatro Marrucino, dove sarà proiettato un video informativo sulla città di Yancheng, città-prefettura della provincia dello Jiangsu. · L’ultima tappa, mercoledì mattina, sarà la visita alla WTS. La delegazione sarà accolta nella sede di Chieti Scalo della Walter Tosto, realtà che si attesta tra i colossi mondiali per la produzione di componenti critici per l’industria di processo e leader nel settore nucleare e delle energie rinnovabili, che vive, da più di 60 anni al passo con i tempi – precisa la nota online. · In loco, sarà inoltre presentata al gruppo la realtà della Confimi Abruzzo, Associazione che tutela i diritti e gli interessi delle imprese metalmeccaniche e impiantistiche italiane, con l’incontro di alcune attività imprenditoriali che ne fanno parte – “È stata una giornata di dialogo e confronto, che si inserisce in un momento particolarmente significativo per i rapporti tra la nostra città e la Cina – così il presidente del Consiglio comunale Luigi Febo – . In virtù del gemellaggio tra Chieti e Yancheng e delle buone relazioni che siamo riusciti a stringere frequentandoci, stiamo rafforzando legami culturali e promuovendo incontri bilaterali tra le rispettive imprese, con l’obiettivo di aprire la strada a nuove opportunità di crescita reciproca – viene evidenziato sul sito web. Desidero rivolgere un pubblico grazie a questa importante città sorella, che si sta impegnando attivamente per dare futuro a una cooperazione basata su valori comuni: la sostenibilità, l’innovazione, la tecnologia e il rispetto della storia – Si tratta di un’attività che, voglio sottolinearlo, è stata sostenibile per il nostro Ente, che sta affrontando una fase complessa di risanamento – Ma proprio per questo, è fondamentale dare concretezza a impegni che fino ad oggi sono rimasti sulla carta – si apprende dal portale web ufficiale. Impegni che possono diventare progetti veri grazie all’azione instancabile di ponti operativi tra Italia e Cina, come l’Associazione Abruzzesi in Cina, che ha svolto un ruolo essenziale nella costruzione dei rapporti istituzionali, la Camera di Commercio, l’Università, che insieme al Comune sono partner preziosi perché il dialogo progredisca e dia sfogo al potenziale di queste relazioni – precisa la nota online. Il convegno di oggi è stato un momento di confronto su temi cruciali, come la rigenerazione urbana, l’economia circolare e la transizione energetica – si legge sul sito web ufficiale. Ringrazio ANCE Giovani Chieti Pescara Abruzzo per la straordinaria sinergia e per aver contribuito alla realizzazione di questa giornata così importante per le relazioni tra oriente e occidente – Chieti è onorata di essere la porta d’ingresso in Abruzzo per questa importante delegazione, nonché scenario per i futuri passi che le nostre due comunità vogliono e possono percorrere insieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come capoluogo di una provincia ricca di eccellenze produttive, culturali e ambientali, ci impegniamo a favorire ogni azione concreta di cooperazione, che possa dare beneficio e sviluppo condiviso ai nostri territori”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it