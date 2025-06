Chieti, Delegazione comunale di Piazza Carafa, dal 16 giugno l’operatività dei primi servizi.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 3 giugno 2025 – Aprirà il 16 giugno il punto Anagrafe alla delegazione comunale di Chieti Scalo, è il primo dei servizi che torneranno ad essere fruibili anche nella parte bassa della città. Successivamente si trasferirà anche lo Stato civile e nella struttura si attiveranno anche le altre funzioni stabilite e possibili con la riconsegna dei locali da parte del curatore fallimentare di Teateservizi, Gugliemo Flacco – riporta testualmente l’articolo online. Da lunedì 16 saranno operativi i seguenti servizi: rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.); rilascio di certificati anagrafici (ANPR); autentica di copie e di firme – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’ordine di servizio del 30 maggio scorso a firma della dirigente Angela Falcone e della responsabile Letizia nudi che predispone lo spostamento, presto sarà seguito da un altro ordine di servizio che destinerà anche l’Anagrafe a Chieti Scalo con due sportelli operativi il lunedì e il giovedì – così il sindaco Diego Ferrara e l’assessora all’Anagrafe Teresa Giammarino – , questo al fine di potenziare l’accessibilità ai servizi demografici da parte dei cittadini residenti nella zona di Chieti Scalo e di migliorare l’efficienza del servizio attraverso una più equa distribuzione dell’utenza – viene evidenziato sul sito web. A seguire si aggiungerà anche lo Stato Civile, in modo da poter accogliere la cittadinanza in modo più decoroso e consono, con la possibilità di celebrare i matrimoni anche negli spazi della delegazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ma sono diversi i servizi che saranno attivati a Piazza Carafa, intenzione che risponde all’impegno preso con la comunità di riportare i servizi anche a Chieti Scalo, una missione che ha dovuto misurarsi con i tempi del rilascio della struttura e di trasferimento degli uffici, contestuale al fatto di dover comunque assicurare l’operatività degli stessi per non creare disagi ai cittadini”.

