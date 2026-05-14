Chieti, Di Marco attacca Marsilio: “Appello al Quirinale, certificato di fallimento per la sanità abruzzese”

La comunicato stampa ricevuto tramite email ha rivelato una forte critica da parte di Antonio Di Marco nei confronti del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Di Marco ha attaccato Marsilio per l’appello indirizzato al Quirinale per chiedere più risorse per la sanità abruzzese, definendolo come una certificazione del fallimento della sua esperienza di governo regionale.

Secondo le parole di Di Marco, Marsilio avrebbe ammesso pubblicamente di non essere riuscito a difendere l’Abruzzo nei luoghi in cui si decidono risorse, criteri e priorità, come il Governo nazionale e la Conferenza Stato-Regioni. Il consigliere del PD ha accusato Marsilio di non essere stato in grado di difendere adeguatamente la regione, nonostante la sua coincidenza politica con la maggioranza nazionale.

Di Marco ha sottolineato che l’appello di Marsilio al Quirinale è un chiaro segno di debolezza politica, evidenziando che il presidente della Regione non è stato in grado di costruire una filiera istituzionale efficace per tutelare l’Abruzzo. Secondo Di Marco, Marsilio avrebbe tentato di scaricare altrove le responsabilità interne alla sua incapacità di governo.

Il consigliere del PD ha criticato anche il ricorso di Marsilio al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sottolineando che si tratta di un atto che mette in risalto l’isolamento politico del presidente della Regione e il fallimento della sua amministrazione. Di Marco ha concluso che la situazione attuale della sanità abruzzese, con lunghe liste d’attesa e servizi ridotti, è il risultato di otto anni persi per l’Abruzzo sotto la guida di Marsilio.

In definitiva, l’analisi di Di Marco sul comunicato stampa evidenzia un duro attacco nei confronti del presidente della Regione Abruzzo, mettendo in luce le criticità e gli insuccessi della sua gestione.