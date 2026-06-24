- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaChieti, Di Marco: “Case di Comunità devono offrire servizi e sanità di...
Politica

Chieti, Di Marco: “Case di Comunità devono offrire servizi e sanità di prossimità”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato una mozione per chiedere chiarezza alla Giunta regionale sull’attuazione delle 42 Case di Comunità previste in Abruzzo, finanziate con il PNRR. Di Marco ha sottolineato l’importanza di non limitarsi alla realizzazione delle strutture, ma di garantire anche personale, servizi e una reale presa in carico dei cittadini.

Le Case di Comunità devono diventare luoghi di presa in carico multidisciplinare e di prossimità, in collaborazione con i Comuni, il Terzo Settore e gli attori del territorio. “Dopo anni di ‘ospedalocentrismo’, l’Abruzzo ha bisogno di costruire una rete di servizi di prossimità”, ha dichiarato il consigliere regionale.

Di Marco ha chiesto alla Regione un quadro puntuale sullo stato di avanzamento delle strutture, sul fabbisogno di personale, sui cronoprogrammi e sul coinvolgimento dei medici di medicina generale. “Non possiamo permetterci di perdere questa occasione storica. Sarebbe un grave errore consegnare ai cittadini edifici privi di medici, infermieri, assistenti sociali e servizi integrati”, ha sottolineato.

Il vicepresidente della II Commissione ha evidenziato l’importanza di costruire comunità mettendo al centro la persona e garantendo il diritto alla cura vicino ai luoghi di vita delle persone. La sfida, ha concluso Di Marco, non è più costruire muri, ma costruire comunità.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it