Chieti, Di Marco: “Case di Comunità devono offrire servizi e sanità di prossimità”

Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato una mozione per chiedere chiarezza alla Giunta regionale sull’attuazione delle 42 Case di Comunità previste in Abruzzo, finanziate con il PNRR. Di Marco ha sottolineato l’importanza di non limitarsi alla realizzazione delle strutture, ma di garantire anche personale, servizi e una reale presa in carico dei cittadini.

Le Case di Comunità devono diventare luoghi di presa in carico multidisciplinare e di prossimità, in collaborazione con i Comuni, il Terzo Settore e gli attori del territorio. “Dopo anni di ‘ospedalocentrismo’, l’Abruzzo ha bisogno di costruire una rete di servizi di prossimità”, ha dichiarato il consigliere regionale.

Di Marco ha chiesto alla Regione un quadro puntuale sullo stato di avanzamento delle strutture, sul fabbisogno di personale, sui cronoprogrammi e sul coinvolgimento dei medici di medicina generale. “Non possiamo permetterci di perdere questa occasione storica. Sarebbe un grave errore consegnare ai cittadini edifici privi di medici, infermieri, assistenti sociali e servizi integrati”, ha sottolineato.

Il vicepresidente della II Commissione ha evidenziato l’importanza di costruire comunità mettendo al centro la persona e garantendo il diritto alla cura vicino ai luoghi di vita delle persone. La sfida, ha concluso Di Marco, non è più costruire muri, ma costruire comunità.