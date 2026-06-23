Chieti, Di Marco (PD) denuncia: Marsilio governo inefficace, infrastrutture abbandonate e ritardi su Fondovalle Sangro.

Il consigliere regionale Antonio Di Marco, del PD, ha annunciato di voler depositare un’interpellanza per chiedere alla Giunta Marsilio di fare chiarezza sullo stato reale delle principali infrastrutture e investimenti strategici dell’Abruzzo. Secondo Di Marco, il governatore Marsilio ha governato l’Abruzzo per otto anni senza aver tagliato nastri propri e con una serie di opere pubbliche attese da tempo.

In particolare, Di Marco ha evidenziato la situazione di alcune infrastrutture cruciali per la regione, come la Fondovalle Sangro, il raddoppio ferroviario Roma-Pescara, la viabilità Abruzzo-Marsica-Campania, le Case e gli Ospedali di Comunità finanziati dal PNRR e i circa 3 miliardi di euro di fondi senza una chiara destinazione progettuale.

Secondo il consigliere regionale, mentre vengono fatti annunci e inaugurazioni, i cantieri restano bloccati e le scadenze si avvicinano. Ad esempio, il raddoppio della Roma-Pescara nel tratto verso Avezzano e Sulmona è ancora fermo alla fase di fattibilità e presenta un fabbisogno finanziario scoperto di oltre 5,2 miliardi di euro.

Di Marco ha sottolineato anche i ritardi nei finanziamenti delle Case e degli Ospedali di Comunità, i fondi del Masterplan e le misure per il rilancio delle aree interne e della montagna. Inoltre, ha evidenziato la mancanza di un piano strategico che indichi con chiarezza come e dove verranno investiti i circa 3 miliardi di euro nelle casse regionali.

Il consigliere regionale ha concluso affermando che gli abruzzesi hanno diritto a conoscere la verità sullo stato delle opere pubbliche e chiedendo date vere, numeri veri e impegni verificabili. “I cittadini non hanno bisogno di fotografie a metà cantiere, ma di infrastrutture finite e servizi che funzionano”, ha dichiarato Di Marco.