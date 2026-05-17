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Chieti, Di Marco presenta mozione su sanità territoriale: “Case di Comunità non possono rimanere vuote”

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Il consigliere regionale Antonio Di Marco ha presentato una mozione in Consiglio regionale riguardante la sanità territoriale e il ruolo delle Case di Comunità in Abruzzo. Di Marco ha dichiarato: “Le Case di Comunità non possono diventare scatole vuote e servono certezze immediate sul loro futuro e sull’organizzazione della medicina territoriale”.

Secondo il consigliere regionale, la politica regionale non può ignorare le questioni sollevate dalla FIMMG Abruzzo, in particolare riguardanti la mancanza di indicazioni chiare sul personale, sull’integrazione dei servizi, sul ruolo dei medici di medicina generale e sulla sostenibilità organizzativa delle strutture sanitarie.

Il rischio, come evidenziato da Di Marco, è che vengano costruite strutture senza parallelamente realizzare una rete sanitaria efficace per farle funzionare adeguatamente, soprattutto nelle aree interne e nei piccoli comuni dove il medico di famiglia è spesso l’unico presidio sanitario stabile e di prossimità.

La mozione presentata chiede alla Giunta regionale di rendere conto in Consiglio sullo stato di attuazione delle Case di Comunità, sui tempi previsti per la loro piena operatività, sul coinvolgimento della medicina generale e sull’Accordo Integrativo Regionale ancora atteso.

Di Marco sottolinea l’importanza di costruire un’effettiva integrazione tra le strutture sanitarie, i professionisti e le comunità locali, investendo nella prossimità e garantendo ai cittadini servizi accessibili, continui ed efficienti.

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