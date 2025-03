Chieti, Diego Ferrara su adesione al manifesto dei sindaci per l’Europa:

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 3 marzo 2025 – “Ci sarà anche Chieti fra i Comuni che hanno aderito alla manifestazione L’Europa siamo noi che si terrà a Roma il 15 marzo prossimo, dire che l’Europa è necessaria è ora più che mai indispensabile, a fronte di azioni di politica estera spregiudicate in termini di rispetto della sovranità di altri Stati e unioni di Stati – precisa il comunicato. Dobbiamo puntare a ribadire la nostra identità, che è quella di Paesi democratici, che credono nel confronto e nel dialogo e che coltivano un futuro di pace per la propria popolazione e per quella mondiale”, così il sindaco Diego Ferrara annuncia l’adesione al manifesto dei Sindaci per l’Europa – si legge sul sito web ufficiale. “È un momento cruciale, che richiede il supporto istituzionale all’Europa perché possa essere palese la sua storia e la sua solidità che sono anche nostre e, soprattutto, le intenzioni di chi ne fa parte in merito ai diritti, alla propria identità e a quella altrui – sottolinea Ferrara – . In un momento in cui preoccupa non poco la velocità e l’entità di certi mutamenti degli assetti mondiali, questa sottolineatura è irrinunciabile: ognuno di noi è un tassello d’Europa, ognuno di noi è portatore di ideali, ordinamenti e diritti che ci rappresentano – Noi siamo con gli altri Comuni che hanno aderito e che, a prescindere dall’appartenenza politica, ritengono sia necessario esserci”.

