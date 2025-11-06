Chieti digitale: online il nuovo sito istituzionale

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune di Chieti mette da oggi a disposizione dei propri cittadini un nuovo sito web istituzionale e un primo pacchetto di servizi comunali digitali, realizzati con approccio mobile-first, completamente fruibili online e attivabili in autonomia, in qualunque momento della giornata, senza la necessità di recarsi agli sportelli – aggiunge la nota pubblicata. Il nuovo portale rappresenta un passo concreto nel percorso di transizione digitale e semplificazione amministrativa, volto a rendere più semplice, diretto e accessibile, ci auguriamo, il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questo progetto rappresenta un passo avanti fondamentale per il Comune di Chieti e per la nostra comunità – così il sindaco Diego Ferrara, titolare della delega all’Innovazione digitale – . Come amministrazione, crediamo che l’innovazione digitale non sia solo una questione tecnologica, ma un modo per avvicinare il cittadino alle istituzioni, rendendo la burocrazia più semplice, veloce e trasparente – recita la nota online sul portale web ufficiale. In qualità di sindaco e di titolare della delega all’innovazione digitale, considero questo traguardo l’inizio di un percorso più ampio: vogliamo costruire un Comune davvero a misura di persona, dove i servizi siano accessibili da tutti, ovunque e in qualsiasi momento, in modo sicuro e con la massima tutela dei dati personali – precisa il comunicato. È così che si restituisce fiducia nella pubblica amministrazione e si valorizza il senso civico della nostra comunità”. Per la realizzazione del sito e dei servizi digitali sono stati adottati i modelli e le metodologie predisposti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, in particolare dal team di Designers Italia, così da garantire un’esperienza d’uso coerente con i principi dell’amministrazione digitale e una navigazione intuitiva e inclusiva – si legge sul sito web ufficiale. Con lo stesso metodo, altri nuovi servizi verranno attivati nei prossimi mesi, ampliando progressivamente l’offerta digitale del Comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In questo modo, il Comune di Chieti applica pienamente quanto previsto dall’articolo 7 del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dalla PA, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle PA e con SPID, anche attraverso dispositivi mobili”. “Grazie al nuovo sistema, i cittadini potranno ora accedere a un ambiente più chiaro, accessibile e famigliare – precisa il sindaco – , dove trovare informazioni sui servizi, prenotare un appuntamento, autenticarsi tramite SPID per inviare una pratica, seguirne lo stato di avanzamento e ricevere la risposta finale — anche direttamente da smartphone – si apprende dalla nota stampa. Una vera rivoluzione nel modo di interagire con il Comune, basata su semplicità, trasparenza e autonomia – viene evidenziato sul sito web. La realizzazione del nuovo sito web e dei servizi digitali è stata resa possibile anche grazie ai finanziamenti della Missione M1C1 del PNRR – Innovazione, Digitalizzazione e Sicurezza nella Pubblica Amministrazione, e in particolare alla Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”, che promuove l’adozione di modelli digitali omogenei e moderni in tutti i Comuni italiani – precisa la nota online. Il progetto è stato sviluppato dalla società A Software Factory Srl, partner tecnologico del Comune di Chieti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Chieti, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.chieti.it