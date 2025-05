Chieti, Disinfestazione, al via i calendari per le zanzare, si comincia il 26 maggio.

Chieti, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Chieti, 22 maggio 2025 – Al via il nuovo ciclo dell’attività di disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da programma 2025. È stato predisposto un calendario di cinque cicli di interventi, il primo è previsto dal 26 al 29 maggio e inizierà dalla mezzanotte peer protrarsi fino alle 6: la città è divisa in diverse zone, a cui corrispondono le vie che sono indicate nel programma di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Riprende l’azione di contrasto al proliferare delle zanzare e in vista della stagione estiva con il programma di disinfestazione adulticida – annuncia l’assessore alla Sanità Fabio Stella – Si tratta di interventi di routine concepiti con Formula Ambiente sul territorio cittadino secondo le direttive igienico sanitarie della Asl; l’assessorato procede all’attuazione della disinfestazione secondo precise scadenze e calendari per poterle effettuare in sicurezza per tutti rendendo pubblico il calendario attraverso il portale comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una cosa possibile visto che i prodotti utilizzati sono a bassissima tossicità, in ogni caso si raccomanda alla cittadinanza di evitare comunque di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, nonché di tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa – si apprende dal portale web ufficiale. Si raccomanda anche di non esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini nei periodi indicati dalle informative del settore e di Formula – si apprende dal portale web ufficiale. In caso di maltempo gli interventi saranno riformulati al fine di non modificarne l’efficacia – si apprende dal portale web ufficiale. Potranno essere necessari anche interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare in caso di necessità, come accaduto lo scorso anno a causa del diffondersi del Dengue – Siamo pronti come amministrazione anche a interventi mirati sul territorio da predisporre nell’arco di 48 ore”. Il calendario degli interventi 1° Intervento nel mese di maggio 2025: – lunedì 26 –Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra domenica 25 e lunedì 26); – martedì 27 –Zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra lunedì 26 e martedì 27); – mercoledì 28 –Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 27 e mercoledì 28); – giovedì 29 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra mercoledì 28 e giovedì 29). 2° Intervento nel mese di giugno 2025: – lunedì 23 -Zona Esterna 1(dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 22 e lunedì 23); – martedì 24 – Zona esterna 2 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 23 e martedì 24); – mercoledì 25 – Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 24 e mercoledì 25); – giovedì 26 -Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 25 e giovedì 26). 3° Intervento nel mese di luglio 2025: – lunedì 21 – Zona Esterna 1- (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 20 e lunedì 21); – martedì 22 – Zona Esterna 2 -(dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 21 e Martedì 22); – mercoledì 23 – Zona Chieti Alta- (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 22 e mercoledì 23); – giovedì 24 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 23 e giovedì 24). 4° Intervento nel mese di Agosto 2025: – lunedì 18 – Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 17 e Lunedì 18); – martedì 19 – Zona Esterna 2 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 18 e Martedì 19); – mercoledì 20 – Zona Chieti Alta – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 19 e mercoledì 20); – giovedì 21 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 tra mercoledì 20 e giovedì 21). 5° Intervento nel mese di Settembre 2025: – lunedì 15 – Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Domenica 14 e lunedì 15); – martedì 16 – Zona Esterna 2 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 15 e martedì 16); – mercoledì 17 – Zona Chieti Alta- (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 16 e mercoledì 17) – giovedì18 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 17 e giovedì 18). I giorni sopra riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari – precisa la nota online. I prodotti che saranno utilizzati sono ad ampio spettro al fine di colpire in maniera efficace tutti i generi di infestanti – precisa la nota online. Si raccomanda alla cittadinanza, nelle ore sopra citate, di tenere chiuse porte e finestre – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In allegato le strade – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Chieti. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it