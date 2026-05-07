Chieti, Disinfestazione, al via i calendari per le zanzare, si comincia lunedì 18 maggio. L’assessore Stella: “Si ripete il ciclo in tutte le aree della città”.

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:Chieti, 7 maggio 2026 – Al via il nuovo ciclo dell’attività di disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da programma 2026. È stato predisposto un calendario di cinque cicli di interventi, il primo è previsto dal 18 al 21 maggio e inizierà dalla mezzanotte per protrarsi fino alle 6: la città è divisa in diverse zone, a cui corrispondono le vie che sono indicate nel programma di intervento – “Con l’arrivo della stagione estiva riprende il programma di disinfestazione adulticida sul territorio comunale per il contrasto alla proliferazione delle zanzare – avverte l’assessore alla Sanità Fabio Stella – . Gli interventi, realizzati in collaborazione con Formula Ambiente e secondo le direttive igienico-sanitarie della Asl, rientrano nelle attività ordinarie di prevenzione e tutela della salute pubblica – L’attività seguirà un calendario programmato e pubblicato sul portale del Comune, così da consentire ai cittadini di essere informati per tempo e permettere lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza – viene evidenziato sul sito web. I prodotti utilizzati sono a bassissima tossicità, ma si raccomanda comunque alla cittadinanza di adottare alcune precauzioni durante gli interventi: evitare di lasciare porte e finestre aperte nelle ore interessate dal passaggio dei mezzi, mettere al riparo gli animali domestici e non esporre alimenti, panni o giocattoli su balconi, davanzali e giardini – aggiunge la nota pubblicata. In caso di condizioni meteo avverse gli interventi potranno essere riprogrammati per garantirne la piena efficacia – si legge sul sito web ufficiale. Non si esclude inoltre la possibilità di ulteriori interventi straordinari qualora si rendessero necessari”.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Chieti. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet del Comune di Chieti, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.chieti.it