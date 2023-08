Chieti, Disinfestazione, al via il quarto intervento

Comune di Chieti, ultime dal sito web istituzionale:

Chieti, 20 agosto 2023 – Continuano gli interventi di disinfestazione iniziati a fine maggio e previsti fino a tutto settembre 2023, come da programma inviato dalla Ditta Formula Ambiente S.P.A., incaricata dell'esecuzione – Il quarto intervento della stagione comincerà dalla mezzanotte di oggi, i giorni indicati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari. Si fa presente altresì che i prodotti che saranno utilizzati sono ad ampio spettro al fine di colpire in maniera efficace tutti i generi di infestanti. Si raccomanda la cittadinanza (anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità) di evitare nelle ore citate di tenere porte e finestre aperte, nonché prodotti alimentari, panni, giocattoli, ecc., su balconi, davanzali o giardini. "Lo sforzo che il comune di Chieti mette in campo è per il bene dei cittadini – ricorda l'assessore alla Sanità Fabio Stella – Gli interventi avverranno in aree specifiche, secondo un elenco pubblicato sul sito internet del comune di Chieti. Proprio per questo si invitano i cittadini alla consultazione. Per tale ragione si raccomanda alla cittadinanza, anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità, di evitare di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, di tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa, nonché di esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini. I giorni riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari".4° Intervento nel mese di Agosto 2023: – Lunedì 21 – Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra Domenica 20 e Lunedì 21) – Martedì 22 – Zona Esterna 2 – (dalle 00.00 ite 06.00 notte tra Lunedi 21 e Martedi 22) – Mercoledì 23 – Zona Chieti Alta – (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra Martedi 22 e Mercoledì 23) – Giovedì 24 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle 06.00 notte tra Mercoledi 23 e Giovedi 24)In allegato le strade

