Chieti, DISINFESTAZIONE GIUGNO 2023

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:

Si comunica alla cittadinanza che, come da programma inviato dalla Ditta Formula Ambiente S.P.A., il servizio di disinfestazione per il mese di giugno 2023 saranno effettuati come di seguito riportato: Mese di giugno: 2° intervento Lunedi 26 – Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Domenica 25 e Lunedi 26) Martedi 27 – Zona Esterna 2 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Lunedi 26 e Martedi 27) Mercoledi 28 – Zona Chieti Alta – ( dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Martedi 27 e Mercoledì 28) Giovedi 29 – Zona Chieti scalo ( dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra Mercoledi 28 e Giovedi 29). I giorni sopra riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari – Si raccomanda la cittadinanza (anche se i prodotti da impiegare sono a bassissima tossicità) di evitare nelle ore sopra citate di tenere porte e finestre aperte, nonché prodotti alimentari, panni, giocattoli, ecc., su balconi, davanzali o giardini – Fto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Assessore Delegato alla Sanità Fabio Stella

