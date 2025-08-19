Chieti, Disinfestazioni, partito il nuovo ciclo.

Chieti, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Chieti, 19 agosto 2025 – Al via il nuovo ciclo dell’attività di disinfestazione adulticida nella città da parte di Formula Ambiente come da programma 2025. Il quarto ciclo è partito da ieri ed è elencato nelle giornate riportate di seguito, come di consueto si inizierà dalla mezzanotte per protrarsi fino alle 6: la città è divisa in diverse zone, a cui corrispondono le vie che sono indicate nel programma di intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. “Continua l’azione di contrasto al proliferare delle zanzare con il programma di disinfestazione adulticida che arriva al suo quarto ciclo partito nella giornata di ieri – annuncia l’assessore alla Sanità Fabio Stella – Interventi di routine concepiti con Formula Ambiente sul territorio cittadino secondo le direttive igienico sanitarie della Asl. Si tratta di un’azione continua, l’assessorato alla Sanità procede all’attuazione della disinfestazione secondo precise scadenze e calendari per poterle effettuare in sicurezza per tutti rendendo pubblico il calendario attraverso il portale comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. I prodotti utilizzati sono a bassissima tossicità, in ogni caso si raccomanda alla cittadinanza di evitare comunque di tenere porte e finestre aperte nelle ore interessate dai passaggi dei mezzi che erogano le sostanze insetticide, nonché di tenere al riparo gli animali di compagnia presenti in casa – si legge sul sito web ufficiale. Come si raccomanda di non esporre prodotti alimentari, panni e giocattoli su balconi, davanzali o giardini nei periodi indicati dalle informative del settore e di Formula – si legge sul sito web ufficiale. In caso di maltempo gli interventi saranno riformulati al fine di non modificarne l’efficacia – Potranno essere necessari anche interventi straordinari di disinfestazione delle zanzare in caso di necessità, come accaduto lo scorso anno a causa del diffondersi del Dengue – si apprende dalla nota stampa. Siamo pronti come amministrazione anche a interventi mirati sul territorio da predisporre nell’arco di 48 ore”. 4° Intervento nel mese di Agosto 2025: · Lunedì 18 – Zona Esterna 1 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 17 e lunedì 18). · Martedì 19 – Zona Esterna 2 (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 18 e martedì 19). · Mercoledì 20 – Zona Chieti Alta (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 19 Mercoledì 20). · Giovedì 21 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 tra mercoledì 20 e giovedì 21). 5° Intervento nel mese di Settembre 2025: · Lunedì 15 – Zona Esterna 1 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra domenica 14 e lunedì 15). · Martedì 16 – Zona Esterna 2 – (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra lunedì 15 e martedì 16). · Mercoledì 17 – Zona Chieti Alta- (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra martedì 16 e mercoledì 17). · Giovedi 18 – Zona Chieti Scalo (dalle ore 00.00 alle ore 06.00 notte tra mercoledì 17 e giovedì 18). I giorni sopra riportati potranno essere modificati a causa di condizioni atmosferiche avverse o esigenze particolari – precisa la nota online. I prodotti che saranno utilizzati sono ad ampio spettro al fine di colpire in maniera efficace tutti i generi di infestanti – Si suggerisce alla cittadinanza, nelle ore sopra citate, di tenere chiuse porte e finestre –

