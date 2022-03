Chieti, Disponibili da oggi i moduli per l’ospitalità e per la messa a disposizione degli alloggi

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Chieti attraverso il portale web istituzionale:

Chieti,

17 marzo 2022 – Disponibile da oggi il modulo per la manifestazione di

disponibilità relativa all’accoglienza dei profughi in arrivo in Italia a

seguito della crisi internazionale in Ucraina – si apprende dal portale web ufficiale. La scheda, da compilare e

consegnare al Segretariato sociale del Comune di Chieti, è già disponibile

sull’App Smart.Pa – viene evidenziato sul sito web. Intanto stamane il sindaco Diego Ferrara, con l’assessore

alla Pubblica istruzione Teresa Giammarino, ha dato il benvenuto a scuola ai

primi quattro bambini ucraini, ospitati in città con le loro madri.

“Da

oggi abbiamo ufficializzato il modulo per l’accoglienza e per la messa a

disposizione degli alloggi – illustrano gli assessori a Politiche sociali e

Sanità, Mara Maretti e Fabio Stella

– È da oggi operativo il canale per rispondere a un’istanza che ci arriva

numerosa dalla città, quella di fare qualcosa per offrire ospitalità a chi

fugge dalla guerra – viene evidenziato sul sito web. Il modulo è già assimilato nell’app Smart.Pa del Comune di

Chieti, dove può essere compilato e inviato in tempo reale, direttamente all’ufficio

destinatario – riporta testualmente l’articolo online. Per l’accoglienza dei profughi l’Amministrazione ha organizzato

un’unità di crisi che fa capo al sindaco e agli assessorati alle Politiche

sociali e Sanità, una vera e propria rete che gode della collaborazione delle

organizzazioni del Terzo settore operanti sul territorio e che ha come

riferimento la Prefettura e la Questura, per tutti gli adempimenti formali – precisa il comunicato.

Il

modulo per l’ospitalità e la messa a disposizione degli alloggi può essere

scaricato, compilato e consegnato agli sportelli del Segretariato sociale, che

una volta prese in carico le richieste, chiamerà i cittadini che manifesteranno

la propria disponibilità per un colloquio conoscitivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Risultanze e nominativi

saranno poi girati alla Prefettura per definire le procedure di accoglienza e

alloggio – recita il testo pubblicato online. Si sta lavorando anche sul fronte dell’affido famigliare per i minori

non accompagnati, per cui si può fare ricorrere sia ai Servizi sociali comunali

che agiranno secondo quanto dispone il tribunale dei Minori, oppure rispondere all’avviso

del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza, al seguente

link: http://www.consiglio.regione.abruzzo.it/sites/default/files/avvisi/206759/avviso.pdf. Di concerto con le associazioni e l'Ufficio

Scolastico regionale provvederemo anche a dare seguito agli altri servizi a

sostegno dei minori e delle famiglie, che riguardano la scuola, le attività

ludiche e laboratoriali, il sostegno psicologico”.

Primi

ingressi a scuola, stamane a Chieti – aggiunge la nota pubblicata. Porte aperte alla scuola dell’infanzia

Nolli e delle elementari e medie Chiarini e De Lollis, del Comprensivo 1, dove la

dirigente Grazia Angeloni ha accolto 4 dei bambini presenti in città. Un

caloroso e motivato comitato di accoglienza, quello della scuola, fatto di

insegnanti e ragazzi, ha subito integrato Anastasia e Nikita di 5 anni, Maxim

di 9 e Danilo di 11 nelle classi di cui da oggi sono diventati parte integrante

e che li ospiteranno durante la loro permanenza – viene evidenziato sul sito web.

“È l’inizio di un percorso che speriamo presto

di replicare in tutte le scuole cittadine, a mano a mano che altri cittadini

ucraini arriveranno in città – riferiscono il sindaco Diego Ferrara e l’assessore Teresa

Giammarino – Grazie al Comprensivo 1 e alla dirigente, per il calore di

questa accoglienza tributata ai ragazzi, perché è un’ottima anticipazione di

quello che in piena sinergia con la Prefettura e la Questura, che sono a loro

volta collegate alla Protezione civile regionale, stiamo predisponendo tutto

ciò che serve sia dal punto di vista logistico e pratico, sia dal punto di

vista psicologico e ludico, per dare a queste persone il sostegno e i servizi

che il Comune può dare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un impegno che ci vede in sinergia con la rete delle

associazioni che quotidianamente si occupano di sociale e di accoglienza – si legge sul sito web ufficiale. Per

questi bambini oggi comincia un percorso nuovo all’interno della nostra

comunità ed è bello vedere il modo in cui i loro coetanei li hanno accolti e

subito integrati nelle loro vite lontane dalla guerra”.

